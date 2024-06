Putin besucht Kim – und will von diesem mehr Waffen für die Ukraine

Russlands Präsident Wladimir Putin ist derzeit auf Staatsbesuch in Nordkorea. Dort bereitet er mit Machthaber Kim Jong-un ein neues grundlegendes Dokument vor für die Beziehungen Russlands und Nordkoreas, wie die russischen Staatsmedien melden. Übersetzt bedeutet das: Putin kauft wohl Waffen für den Krieg in der Ukraine.

Der Überblick:

Die Beziehung zwischen Russland und dem Nachbarland, Nordkorea, besteht schon lange. Bereits vor 24 Jahren besuchte Putin den Vater von Kim Jong-un, Kim Jong-Il, in Pjöngjang.