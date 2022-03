Die Ereignisse vor der Eskalation im Überblick:

> Vom 4. bis zum 20. Februar 2022 wurden in der chinesischen Hauptstadt Peking die Olympischen Winterspiele ausgetragen.

> Am 10. November 2021 melden die Vereinigten Staaten ungewöhnliche Bewegungen russischer Truppen in der Nähe der ukrainischen Grenzen.

> Am 17. Dezember verlangt Putin, dass die Aktivitäten der Nato in Osteuropa definitiv eingeschränkt werden, indem ein Nato-Beitritt der Ukraine verhindert wird. Sein Vorschlag wird international jedoch abgelehnt wird.

> Am 17. Januar 2022 beginnen russische Truppen im Belarus mit Militärübungen.

> Am 24. Januar stellt die Nato Truppen in ihren Mitgliedsstaaten in Osteuropa in Bereitschaft.

> Am 25. Januar führt Russland in der Nähe der Ukraine und auf der Krim Übungen mit Soldaten und 60 Kampfjets durch.

> Am 10. Februar beginnen Russland und Belarus ein zehntägiges Militärmanöver.

> Am 17. Februar eskalieren die Kämpfe in den Separatistengebieten der Ostukraine.

> Am 22. Februar anerkennt der russische Präsident Wladimir Putin die Unabhängigkeit der prorussischen Regionen Luhansk und Donezk in der Ostukraine als «Volksrepubliken» an.