Der russische Präsident Putin (l.) und sein belarussischer Amtskollege Lukaschenko. (Archivbild) Bild: keystone

Putin: Russland liefert atomwaffenfähige Raketen an Belarus

Russland will Nachbarland Belarus mit Iskander-M-Raketensystemen ausstatten. Diese können atomar bestückt werden.

Russland will atomwaffenfähige Raketen an Belarus liefern. Das kündigte Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko an, welches im Fernsehen übertragen wurde. Die Lieferung soll «in den kommenden Monaten» stattfinden.

Gegenstand der Vereinbarung sollen Iskander-M-Systeme sein. Die mobile Abschussbasis mit dem Nato-Code SS-26 kann sowohl ballistische Kurzstreckenraketen als auch Marschflugkörper abfeuern.

Das fahrzeuggebundene Raketensystem Iskander-M bei einem Manöver in Russland. Bild: keystone

Die Raketen können nuklear bestückt werden, erreichen eine Geschwindigkeit von 2'100 Metern pro Sekunde und können ihre Flugbahn so anpassen, dass sie kaum abzufangen sind.

Verwendete Quellen:

Nachrichtenagenturen Reuters, AFP

((rtr ))