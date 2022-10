Der Raketenschlag auf eine Fussgängerbrücke wird als reiner Racheakt auf die Explosion der Krim-Brücke gewertet. bild: twitter

Hier sind Putins Raketen heute überall eingeschlagen

Russland hat laut der ukrainischen Regierung heute Morgen 75 Raketen abgefeuert. Wir zeigen, wo sie eingeschlagen sind, und welches die wichtigsten Ziele waren.

Carl-Philipp Frank Folgen

Glasbrücke, Kiew

Eines der prominentesten Ziele der Raketenangriffe ist die sogenannte Glasbrücke. Die Fussgänger- und Fahrradbrücke wurde 2019 erst eröffnet und wird nicht militärisch genutzt. Auch gehört sie nicht zur kritischen Infrastruktur; in der Nähe gibt es keine militärischen Einrichtungen.

Video: twitter/AlexKokcharov

Zum Vergleich: An warmen Tagen ist diese Fussgängerbrücke voller Passanten. Bild: Shutterstock

Schewtschenko-Park, Kiew

Weiter Ziele der Raketen waren der Schewtschenko-Park und die nationale Taras-Schewtschenko-Universität in Kiew. Dabei wurde auch ein Spielplatz im Park getroffen. Berichte über tote Kinder gibt es noch keine.

Die nationale Taras-Schewtschenko-Universität zählt zu einer der besten öffentlichen Universitäten der Ukraine. Bild: Shutterstock

«Wir haben es mit Terroristen zu tun. Sie wollen Panik und Chaos, sie wollen unser Energieversorgungssystem zerstören.» Volodimir Selenskyj

101 Tower, Kiew

Eine Rakete hat den «101-Tower» in Kiew getroffen. Darin soll sich, laut den sozialen Medien, nebst einer Aussenstelle des deutschen Konsulats und des Samsung-HQs in der Ukraine, auch die Abteilung für Strafverfolgung befinden. Auch DTEK, eine grosse Energiegesellschaft, hat im 101-Tower ihr Büro. Neben dem Hochhaus steht eine Wärmeversorgungsanlage. Ob diese das eigentliche Ziel des Angriffs war, ist unklar.

Das 27-stöckige Hochhaus gilt als wichtiger Finanzplatz in Kiew. Bild: Shutterstock

Raketeneinschläge im Stadtzentrum von Kiew Video: watson/lucas zollinger

Kritische Infrastruktur Infrastrukturen, deren Störung, Ausfall oder Zerstörung gravierende Auswirkungen auf die Gesellschaft, die Wirtschaft und den Staat hat. Schweizer Armee, Reglement 50.041 «Begriffe Führungsreglemente der Armee 17»

Wohnblock, Saporischschja

Saporischschja wurde im Verlauf der letzten Woche mehrmals Opfer von Raketenangriffen – nun wurde die Stadt wieder getroffen. Diesmal schlugen die Raketen in einen Wohnblock ein. Gemäss der Regierung starben dabei mindestens 12 Personen, deutlich mehr wurden verwundet.

Wärmekraftwerk, Lviv

Ein Wärmekraftwerk in Lviv wurde ebenfalls getroffen. Daraus resultierte ein Stromausfall im ganzen Gebiet um Lviv, welcher momentan immer noch anhält. Berichten zufolge soll nun zur Überbrückung polnischer Strom importiert werden.

Das Kraftwerk in Lviv steht in Flammen bild: twitter

Reaktionen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland vorgeworfen, bei seinen Raketenangriffen auf Kiew und andere ukrainische Grossstädte auf die Zivilbevölkerung und Energieanlagen zu zielen.

Wolodymyr Selenskyj Bild: keystone

«Wir haben es mit Terroristen zu tun», teilte Selenskyj am Montag bei Telegram mit. «Sie wollen Panik und Chaos, sie wollen unser Energieversorgungssystem zerstören.»

EU-Parlamentspräsidentin schrieb am Montag auf Twitter, die Geschehnisse zeigten der Welt einmal mehr, mit was für einer Führung man es in Moskau zu tun habe. Diese lasse Terror und Tod auf Kinder herabregnen. «Das ist kriminell», fügte Metsola hinzu. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen werden. Die Ukraine werde gewinnen und Europa nicht wegschauen.