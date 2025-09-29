Hochnebel12°
DE | FR
burger
International
Ukraine

Russische Stadt Belgorod bekommt nach ukrainischem Angriff wieder Strom

Belgorod blackout September 28 2025
Belgorod war am Sonntagabend ohne Strom.Bild: Screenshot X

Russische Stadt Belgorod bekommt nach ukrainischem Angriff wieder Strom

29.09.2025, 09:4429.09.2025, 10:18

Die russische Grossstadt Belgorod hat weiter mit den Folgen ukrainischer Treffer auf ihr zentrales Kraftwerk zu kämpfen. Nach einem grossflächigen abendlichen Stromausfall sei es über Nacht gelungen, viele Verbraucher wieder ans Netz anzuschliessen, teilte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram mit.

Schulen und Kindergärten sollten am heutigen Montag normal arbeiten. Schwierig sei noch die Versorgung mit Warmwasser.

Belgorod map Karte
Die russische Grossstadt Belgorod liegt nur etwa 35 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.Bild: Screenshot Google Maps

Raketenartillerie und Drohnen

Belgorod an der Grenze zur Ukraine hatte am Sonntagabend als erste russische Grossstadt in mehr als dreieinhalb Jahren Krieg einen Blackout erlitten. Nach russischen Angaben setzte die Ukraine Raketenartillerie und Drohnen gegen die Stadt ein und traf ein offiziell nicht näher bezeichnetes Infrastrukturobjekt. Fotos und Videos aus der Stadt mit 300'000 Einwohnern zeigten, dass es sich dabei um ein grosses Heizkraftwerk handelte.

Die Ukraine greift die Gebietshauptstadt Belgorod und die gleichnamige Region immer wieder an, als Teil ihres Abwehrkampfes gegen den russischen Angriffskrieg. Damit soll russische Militärlogistik zerstört werden. Seinerseits beschiesst Russland seit Jahren die Energieinfrastruktur der Ukraine. Die dort angerichteten Schäden sind um vieles grösser. (rbu/sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Liveticker
Blackout in Belgorod nach ukrainischem Angriff ++ massive russische Luftangriffe
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
2
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Trump droht Gastgeber-Städten der WM 2026: «Das werden wir nicht zulassen»
5
«Arena» nach Prämienschock: Von Rabatten und Abnehmspritzen
Meistkommentiert
1
JSVP-Fiechter fordert wegen der Swisscom neue Abstimmung – so reagiert ein Politologe
2
Die Linke hat sich beim Eigenmietwert verzockt
3
«Können uns keine Ferien mehr leisten» – das Tessin leidet unter den Krankenkassenprämien
4
Die Schweiz wächst 16 Mal schneller als Deutschland
5
Laubbläser-Verbot und VBZ-Abo: So hat die Stadt Zürich abgestimmt
Meistgeteilt
1
Blackout in Belgorod nach ukrainischem Angriff ++ massive russische Luftangriffe
2
Medbase-Chef: «Müssen aufpassen, dass wir nicht deutsche Verhältnisse schaffen»
3
Portland und Oregon verklagen Trump nach Ankündigung von Militäreinsatz
4
Gerüchte über Wegzug der UBS lassen den Bundesrat kalt
5
Trumps Familie hat ihr Vermögen seit der Wahl offenbar verdoppelt
US-Freizeitpark schliesst – und verkauft Dinosaurier auf Facebook
Nach 14 Jahren schliesst ein Freizeitpark in den USA seine Tore – und verkauft seine lebensgrossen Dino-Roboter online. Die Nachfrage ist grösser als erwartet.
In Leonia, einer Kleinstadt im US-Bundesstaat New Jersey, geht im November eine ungewöhnliche Ära zu Ende: Der Freizeitpark «Field Station: Dinosaurs» wird nach 14 Jahren Betrieb geschlossen. Bekannt war der Park vor allem für seine riesigen, beweglichen Dinosaurier-Figuren. Doch nun stehen die Figuren auf Facebook-Marketplace zum Verkauf.
Zur Story