Ukraine attackiert russischen Schwarzmeerhafen Noworossijsk

In this photo provided by Ukraine&#039;s 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade press service, a soldier watches for Russian FPV drones on the frontline near Kostyantynivka, Donetsk region, Uk ...
Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete den Abschuss von 172 Drohnen in der Nacht (Archivbild).Bild: keystone

02.03.2026, 07:5702.03.2026, 07:57

Fünf Menschen wurden in der russischen Hafenstadt und Flottenbasis Noworossijsk offiziellen Angaben zufolge bei ukrainischen Drohnenangriffen verletzt. Acht Wohnblocks und neun private Wohnhäuser seien bei der Attacke beschädigt worden, schrieb der Gouverneur von Krasnodar, Wenjamin Kondratjew, bei Telegram. Er rief die Bürger dazu auf, weiterhin Vorsichtsmassnahmen zu beachten. Die Behörden riefen in Noworossijsk den Notstand aus.

Derweil berichtete das unabhängige Portal «Astra» von einem Brand im Ölterminal Schechsaris im Süden von Noworossijsk. Dieser sei mutmasslich durch die Drohnenangriffe hervorgerufen worden, hiess es. Schechsaris gilt als für Russland strategisch wichtiger Terminal zur Aufnahme, Lagerung und Verschiffung von Öl und Ölprodukten. Er spielt eine wichtige Rolle beim Ölexport über das Schwarze Meer. Ukrainische Drohnen haben Schechsaris bereits im November 2025 bei einem Angriff auf eine Militärbasis in Hafennähe beschädigt.

Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete den Abschuss von 172 Drohnen in der Nacht. 67 davon seien über dem Schwarzen Meer, 66 über dem südrussischen Gebiet Krasnodar liquidiert worden. (sda/dpa)

