Die ukrainische Politikerin und Linguistin Iryna Farion nimmt an einer Gerichtsverhandlung in Lwiw teil (Archivbild): Farion wurde in ihrer Heimatstadt Opfer eines Attentats. bild: IMAGO / Avalon.red

Ukrainische Ex-Abgeordnete Iryna Farion stirbt nach Attentat – sie war hochumstritten

Die ultrarechte ukrainische Aktivistin und Politikerin Iryna Farion ist nach Schüssen auf offener Strasse gestorben. Farion ist in der Ukraine hochumstritten.

Simon Cleven / t-online

Die ehemalige ukrainische Abgeordnete Iryna Farion ist infolge eines Attentats am späten Freitagabend ums Leben gekommen. Das berichten mehrere ukrainische Medien übereinstimmend.

Demnach soll am Freitag gegen 19 Uhr ein Mann wohl vor dem Wohnhaus Farions in der westukrainischen Stadt Lwiw das Feuer auf Farion eröffnet haben. Laut lokalen Medien soll ein Schuss die 60-Jährige in die Schläfe getroffen haben. Der Täter konnte fliehen, Farion wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Die Ärzte konnten sie jedoch nicht mehr retten.

Selenskyj fordert, Täter zur Rechenschaft zu ziehen

Der Gouverneur der Oblast Lwiw, Maksim Kozitskyj, bestätigte am Freitag gegen 22.30 Uhr Farions Tod per Mitteilung auf der Plattform Telegram. Er sprach Farions Familie, Freunden und Studenten sein Beileid aus. Die 60-jährige studierte Linguistin arbeitete zuletzt als Professorin am Sprachinstitut der Polytechnischen Universität von Lwiw.

Ein Student fordert bei einer Demonstration mit einem Plakat die Entlassung Farions als Universitätsprofessorin: Als Politikerin gehörte Farion dem rechtsnationalistischen Lager an. Bild: IMAGO / ABACAPRESS

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde über den Anschlag auf Farion unterrichtet. Er erklärte am Freitagabend, dass der oder die Täter zur Rechenschaft gezogen werden sollen.

Ukrainische Ermittler gehen «russischer Spur» nach

Laut lokalen Medien wurde der Täter von Anwohnern gesehen. Diese beschreiben ihn als einen etwa 20- bis 25-jährigen Mann. In den Tagen vor der Tat soll er mehrfach in der Nähe des Tatorts gesehen worden sein. Laut dem ukrainischen Innenminister Ihor Klymenko läuft die Fahndung nach dem Täter auf Hochtouren. Er rief Zeugen dazu auf, Hinweise an die Polizei zu übermitteln.

Laut der ukrainischen Nachrichtenagentur RBC gehen die Ermittler mehreren möglichen Tatmotiven nach. Innenminister Klymenko sprach demnach explizit von einer «russischen Spur», wollte jedoch keine weiteren Details nennen. Weitere Möglichkeiten sind dem Bericht zufolge persönliche Abneigung, die gesellschaftspolitischen Aktivitäten Farions oder auch ein Auftragsmord. Am Samstagmorgen wollen die Behörden über den neuesten Stand der Ermittlungen informieren.

Laut Klymenko gibt es bei der Identifizierung des Tatverdächtigen Probleme. Der Mann soll von Überwachungskameras gefilmt worden sein, als er am Eingang eines Wohnblocks auf Farion wartete. Die Aufnahmen wurden jedoch wegen Stromausfällen unterbrochen. Wegen russischer Angriffe auf die Energieinfrastruktur des Landes kommt es in allen Regionen immer wieder zu Ausfällen. «Wir tun alles, um sicherzustellen, dass die Person, die das Verbrechen begangen hat, nicht der Justiz entkommt», so der Innenminister.

Farion kritisierte russischsprachige ukrainische Soldaten

Farion ist in der Ukraine für ihre politische Arbeit umstritten. 2005 war sie der rechtsradikalen Partei Swoboda beigetreten. Von 2006 bis 2012 vertrat sie die Partei im Regionalrat der Oblast Lwiw. Infolge der nationalen Parlamentswahlen 2012 zog sie als Abgeordnete in die Werchowna Rada in Kiew ein. Dort leitete sie bis zu den vorgezogenen Parlamentswahlen von 2014 das Subkomitee für höhere Bildung.

Als Politikerin und politische Aktivistin hat Farion diverse Skandale produziert. Sie kritisierte mehrfach den Gebrauch der russischen Sprache in der Ukraine, insbesondere von Angehörigen der ukrainischen Streitkräfte. Schon im Jahr 2018, im Zuge des Konflikts im Donbass, rief sie dazu auf, «jedem russischsprachigen Menschen ins Gesicht zu schlagen».

Russisch ist neben Ukrainisch die in der Ukraine meistgesprochene Sprache, es ist aber keine Amtssprache des Landes. Grosse Teile der Bevölkerung beherrschen das Russische zumindest grundlegend. Besonders im Osten und Süden des Landes ist die Sprache weitverbreitet. Der russische Angriffskrieg hat zu Diskussionen über den Gebrauch der russischen Sprache in der Ukraine geführt.

In einer Sendung aus dem vergangenen November sagte Farion, dass sie russischsprechende Soldaten nicht als Ukrainer anerkennen könnte. Später erklärte sie in sozialen Netzwerken, dass es keine «Pflicht» sei, für die Ukraine zu kämpfen, sondern ein «Verdienst». Russischsprechende Soldaten aber seien «Moskau-verliebt». Daraufhin wurde sie von der Polytechnischen Universität Lwiw zunächst beurlaubt. Ein Gericht erlaubte es ihr im Mai jedoch, ihre Arbeit dort wieder aufzunehmen.

Iryna Farion spricht als Abgeordnete in der Rada in Kiew (Archivbild): 2005 trat sie der rechtsradikalen Swoboda-Partei bei, für die sie zwischen 2012 und 2014 im Parlament saß. Bild: imago stock&people

Student von der Krim wohl wegen Farion im Visier Russlands

Für ihre Kritik am Gebrauch der russischen Sprache erhielt Farion unter anderem Zuspruch von einem auf der völkerrechtswidrig von Russland annektierten Halbinsel Krim lebenden Studenten. Dieser schrieb ihr eine unterstützende E-Mail, die die damals 59-Jährige im vergangenen November öffentlich machte. Dabei veröffentlichte Farion auch persönliche Informationen des Studenten, die von russischsprachigen Kanälen weiterverbreitet wurden.

Später wurde ein Video veröffentlicht, das den Studenten mutmasslich in einem Verhör mit dem russischen Geheimdienst FSB zeigte. Ein russischsprachiger Telegramkanal von der Krim erklärte zudem, dass die Hauptdirektion für Extremismusbekämpfung des russischen Innenministeriums sich mit dem Studenten «befasst».

Der ukrainische Ombudsmann Dmytro Lubinets erklärte daraufhin: «Es ist kein Geheimnis, dass die Besatzungsverwaltung auf der Krim Druck auf Menschen ausübt, die pro-ukrainische Ansichten vertreten.» Das habe Farion jedoch nicht davon abgehalten, die persönlichen Daten des Studenten weiterzugeben. «Dies ist nicht nur ein Eingriff in das Privatleben einer Person, sondern auch eine Bedrohung für die persönliche Sicherheit und das Leben des Schülers».

