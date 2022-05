Russland lügt, aber sagt die Ukraine immer die Wahrheit? 4 Behauptungen im Faktencheck

Gremingers Analyse:

«Auch in dieser Aussage steckt ein Kern Wahrheit. Es gibt rechtsextreme Bewegungen in der Ukraine, und sie haben eine gewisse Relevanz in der ukrainischen Politik. Sie waren zwar nicht ausschlaggebend für den Maidan-Aufstand, haben aber ein erhebliches Mobilisierungs- und Radikalisierungspotenzial.



Die ukrainische Regierung hat manchmal Mühe, sich von rechtsextremen Gruppierungen zu distanzieren. Das hat auch damit zu tun, dass die ukrainische Armee 2014 in einem ziemlich schlechten Zustand war und rechtsextreme Bataillone wie Asow oder Aidar dafür gesorgt haben, dass das Land nicht von Osten her überrannt wurde.



Entsprechend haben diese Bewegungen auch politisches Gewicht erhalten. Rechtsradikale Gruppierungen prägen die Politik aber nicht in dem Sinn, dass Putins Propaganda vom Nazi-Staat gerechtfertigt wäre.



Und auch hier: Drehen wir den Spiegel mal um. Rechtsextreme Gruppierungen haben auch in Russland eine wesentliche Bedeutung, wie Putins Nähe zu den Grauen Wölfen und zu rechtsextremen Gruppierungen in ganz Europa zeigt.»