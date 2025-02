Trump-Pressekonferenz mit Selenskyj: Star-Reporterin kanns nicht glauben

Christiane Amanpour (r.) kann es fast nicht glauben, von was sie gerade Zeugin wurde. bild: screenshot CNN

Die Reaktion der CNN-Star-Reporterin auf Trumps Pressekonferenz sagt alles

Patrick Toggweiler

Mit offenen Mündern verfolgten Millionen von Zuschauern, wie US-Präsident Donald Trump und sein Gegenüber aus der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, sich während der gross angekündigten Pressekonferenz im Weissen Haus Saures gaben. Erwartet worden war, dass sich die beiden Parteien auf einen Deal über ukrainische Bodenschätze einigen würden. Dazu kam es nicht. Selenskyj reiste ab, ohne die Papiere zu unterzeichnen.

Selten sah man einen US-Präsidenten so unbeherrscht und undiplomatisch. Mehrere Male musste Vizepräsident Vance einschreiten, um die persönlich angriffigen Aussagen seines Präsidenten ins rechte Licht zu rücken. Doch auch Vance hielt sich nicht mit Anschuldigungen zurück – mit Vorwürfen an alle, ausser den russischen Aggressor Wladimir Putin. Wie in einem Streit zwischen Vorschulkindern beharrten Vance und Trump auf einem «Dankeschön» von Selenskyaj und liessen ihn kaum zu Wort kommen.

Trump und Selenskyj während der historischen Pressekonferenz: Video: YouTube/CNN

Entsprechend entsetzt fiel eine erste Reaktion einer Expertenrunde auf CNN aus. Starreporterin Christiane Amanpour, die selbst über enorme Erfahrung verfügt mit unangenehmen Interviewpartnern, schlug sich die Hände ins Gesicht und sprach von einem historischen Moment. Sie monierte:

«Noch nie in der Geschichte der modernen Diplomatie, egal ob es um Frieden oder Krieg ging, habe ich jemals, jemals etwas, auch nur etwas Ähnliches gesehen. Wir können einfach nur hoffen, für die Sicherheit der freien Welt, für die Menschen in Amerika, für alle Europäer, für die Menschen in der Ukraine, dass diese zwei Präsidenten ihre Ungereimtheiten nach der Pressekonferenz aus dem Weg räumen. Das war ein einziger Angriff mit dermassen vielen unsachgemässen Vorwürfen ... die einzige Person, die davon profitiert, ist Wladimir Putin.»

Amanpours Reaktion auf die denkwürdige PK Video: watson/x/danabashcnn

Mit ihrer Meinung stand Amanpour nicht alleine. Wenige Minuten nach der Pressekonferenz gingen Bilder der ukrainischen Botschafterin in den USA viral, die Unglaube und Enttäuschung ebenfalls nicht verbergen konnte.