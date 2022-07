Mit einem Tauchroboter haben Forscher den Meeresgrund in der Tiefsee abgesucht. Die Tiere, die sie fanden, scheinen nicht von dieser Welt.

Martin Küper / t-online

Russischer Einfluss in Italien? Verdächtiges Gespräch belastet Putin-Bewunderer Salvini

Lieferwagen rammt mehrere Fahrzeuge bei wilder Verfolgungsjagd in den USA

Diese seltsamen Tiere fanden Forscher in der Tiefsee

Die Bilder wirken wie ein Beweis für ausserirdisches Leben, doch entstanden sind sie auf unserer Erde – bis zu 5'100 Meter unter der Meeresoberfläche im Pazifik. Dort sind Forscher mit einem Tauchroboter auf Entdeckungsreise gegangen und haben dabei bis zu 39 neue Arten entdeckt, berichten sie im Fachmagazin «Zookeys».

Insgesamt brachte das Team des britischen Naturkundemuseums 55 Proben aus der sogenannten Clarion-Clipperton-Zone im Pazifik mit, darunter Ringelwürmer, wirbellose Verwandte der Hundertfüsser sowie quallenartige Wesen und verschiedene Korallenarten. Hier eine Auswahl der seltsamen Tierwesen:

Eine Seegurke aus der Clarion-Clipperton-Zone im Pazifik: In dem Tiefseegebiet haben Forscher bis zu 39 neue Arten entdeckt.

Eine Seegurke aus der Clarion-Clipperton-Zone im Pazifik: In dem Tiefseegebiet haben Forscher bis zu 39 neue Arten entdeckt. Bild: DeepCCZ expedition