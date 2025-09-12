Medien: Lkw fährt in Menschenmenge in Indien – Acht Tote

Videos auf X zeigen den Moment, in dem der Lastwagen in die Menge fährt. Bild: sc/twitter

Ein Lastwagen ist Medienberichten zufolge im Südwesten Indiens in eine Prozession gefahren und hat dabei mindestens acht Menschen tödlich verletzt. Mehr als 20 Menschen seien verletzt worden, berichteten die Nachrichtenagentur PTI und andere indische Medien. Die Polizei gehe von einem Unfall aus. Die meisten Opfer seien Jungen gewesen.

Der Zwischenfall ereignete sich während eines religiösen Umzugs im Bezirk Hassan des Bundesstaats Karnataka. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Die Nachrichtenseite des Sender News18 berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, der Fahrer scheine die Kontrolle über den Lastwagen verloren zu haben, bevor er in die Menge gefahren sei.

Es war den Berichten zufolge der letzte Tag eines Festivals, mit dem der Geburtstag des hinduistischen Gottes Ganesha geehrt werden sollte. (sda/dpa)