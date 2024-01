Heftige Explosion in Stadt-Hotel in Texas – 20 Verletzte

Mehr «International»

Das Sandman Signature Hotel in Fort Forth, Texas. Bild: keystone

Bei einer heftigen Explosion in der Innenstadt von Fort Worth im US-Bundesstaat Texas sind rund 20 Menschen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach handelte es sich bei dem Vorfall am Montagnachmittag (Ortszeit) um eine Gasexplosion in einem Hotel, wie die zuständigen Behörden mitteilten.

Ein Beamter untersucht einen Bereich in der Nähe des Hintereingangs des Sandman Signature Hotels. Bild: keystone

Rund zwei Dutzend Zimmer in dem Hotel seien belegt gewesen, in dem Gebäude hätten zum Zeitpunkt der Explosion Bauarbeiten stattgefunden, hiess es bei einer Pressekonferenz der Feuerwehr. Einige Menschen seien zeitweise im Keller eingeschlossen gewesen, hätten aber gerettet werden können. Auf TV-Bildern waren zahlreiche Trümmer auf der Strasse rund um das Hotel zu sehen. (sda/dpa)