Einsturz im Stadion: Toter und Verletzte in Lima

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Nach einem bisher ungeklärten Vorfall bei einem Fan-Event in einem Fussballstadion in der peruanischen Hauptstadt Lima ist eine Person gestorben. Fast 40 Menschen seien zudem in Krankenhäuser gebracht worden, darunter Kinder, teilte der Gesundheitsminister Juan Carlos Velasco mit. Der Zwischenfall ereignete sich am Freitag (Ortszeit), einen Tag vor dem peruanischen Derby, im Stadion «Alejandro Villanueva», der Heimat des Vereins Alianza Lima.

Die Behörden gehen nach vorläufigen Hinweisen von einem möglichen Gedränge unter den Fans aus, wie der Radiosender RPP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtete. Die Feuerwehr und die Stadionverwaltung schlossen erste Berichte aus, die den Einsturz einer Konstruktion im Gebäude als mögliche Ursache genannt hatten. Laut den Angaben des Gesundheitsministers wies der Grossteil der Verletzten Prellungen auf. Drei der Menschen wurden schwer verletzt.

Man werde die genauen Todesumstände der gestorbenen Person untersuchen, verkündete die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität auf der Plattform X. Ausserdem seien die Behörden dabei, Aufnahmen der Überwachungskameras auszuwerten und Zeugenaussagen aufzunehmen, hiess es weiter.

Die Fans von Alianza Lima hatten sich vor einem Spiel ihrer Mannschaft gegen den Club Universitario zu einer Feier in dem Stadion versammelt. Nach dem Vorfall wurde das Stadion von den Bezirksbehörden geschlossen und das Derby verlegt, wie unter anderem die Zeitung «El Comercio» berichtete. (sda/dpa)