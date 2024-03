Um KI zu regulieren: UNO will Resolution rasch verabschieden

Die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen sollen wohl noch im März erstmals einen Resolutionsentwurf zu Künstlicher Intelligenz annehmen.

Eine entsprechende Beschlussvorlage der Vereinigten Staaten betont «die Dringlichkeit, einen globalen Konsens über sichere und vertrauenswürdige Systeme der Künstlichen Intelligenz zu erreichen». In dem Text, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heisst es, die schnelle Entwicklung von KI brauche einen internationalen regulatorischen Rahmen und biete die Möglichkeit der Zusammenarbeit besonders mit ärmeren Ländern.