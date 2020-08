International

US-Wahlen

Kellyanne Conway: Trump-Beraterin verlässt das Weisse Haus



Abrupter Abgang: Langjährige Trump-Beraterin verlässt das Weisse Haus

Während Kellyanne Conway als enge Beraterin von Donald Trump arbeitet, versucht ihr Ehemann die Wiederwahl des Präsidenten zu verhindern. Doch das Paar hat nun angekündigt, ihre Arbeit zunächst aufzugeben.

Eine langjährige Beraterin von US-Präsident Donald Trump, Kellyanne Conway, hat am Sonntagabend (Ortszeit) angekündigt, dass sie ihren Posten im Weissen Haus am Ende des Monats räumen werde.

In einem Statement, das Conway auf Twitter teilte, erklärte sie, dass auch ihr Ehemann George Conway «Änderungen» vornehmen werde. Der Grund sei, dass das Ehepaar sich auf ihre Familie konzentrieren wolle. «Wir sind uns in vielen Dingen uneinig, aber bei dem, was am wichtigsten ist, halten wir zusammen: die Kinder», schrieb Conway in ihrer Erklärung.

I'm Leaving the White House. Gratefully & Humbly.Here is my statement:https://t.co/MpYxVfrY2N God Bless You All.— Kellyanne Conway (@KellyannePolls) August 24, 2020

George Conway zieht sich aus dem Lincoln-Projekt zurück

Die 52-Jährige ist eine langgediente Weggefährtin Trumps. Die Leiterin eines Umfrageunternehmens war in der heissen Phase des Wahlkampfes 2016 gemeinsam mit dem rechtskonservativen Ideologen Steve Bannon zum Team des damaligen Kandidaten der Republikaner gestossen. Seit Trumps Amtseinführung im Januar 2017 ist Conway offiziell als Beraterin im Weissen Haus tätig.

George Conway ist dagegen ein bekannter Kritiker von Donald Trump. Auch er verkündete auf Twitter, dass er sich von seiner Arbeit beim Lincoln-Projekt zurückziehen werde, um mehr Zeit für seine Familie zu haben.

Das Projekt, bei dem Conway Mitbegründer ist, besteht aus einer Lobby-Gruppe von Kritikern aus den Reihen der Republikanischen Partei, die Trumps Wiederwahl verhindern wollen. Die Gruppe veröffentlicht immer wieder virale Videoclips des Präsidenten, die auf seine Schwachpunkte abzielen. (aj/t-online.de)

Diese Werbespots machen Trump wahnsinnig Video: watson/Emily Engkent

