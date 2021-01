International

USA

USA: Lisa Montgomery wurde als erste Frau seit 70 Jahren hingerichtet



US-Mörderin als erste Frau seit fast 70 Jahren in der USA hingerichtet

Bild: keystone

Seit 2007 sass Lisa Montgomery in der Todeszelle. Gestern um 01:31 Uhr (Ortszeit) wurde die 52-jährige Frau im Bundesgefängnis in Terre Haute, Indiana, für tot erklärt. Sie wurde per Giftspritze hingerichtet, teilte das US-Justizministerium mit.

Die Vollstreckung des Todesurteils wurde zunächst noch von den Anwälten Montgomerys blockiert, welche Bedenken aufgrund Montgomerys psychischem Zustand äusserten. Sie argumentierten, dass Montgomery mit einem geschädigten Hirn geboren worden sei und psychisch zu krank sei, um hingerichtet zu werden. Der Oberste Gerichtshof lehnte den Antrag nach einer Anhörung ab.

2004 erdrosselte die damals 36-jährige eine 23-Jährige Hundezüchterin, die mit ihrem ersten Kind im 8. Monat schwanger war. Montgomery schnitt ihr den Säugling aus dem Bauch. Das Baby überlebte. (saw)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Kein Nachschlag! So sahen die letzten Mahlzeiten von Mördern aus Im US-Bundesstaat Arkansas werden 7 Männer hingerichtet Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter