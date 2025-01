Kanadisches Löschflugzeug in L.A. muss am Boden bleiben – von ziviler Drohne getroffen

Ein kanadisches «Super Scooper»-Löschflugzeug war am Donnerstag in Los Angeles im Einsatz, bis es mit einer zivilen Drohne zusammenstiess. Das Flugzeug musste in der Folge landen und ist seither am Boden, wie die lokale Feuerwehr mitteilt.