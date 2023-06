Mindestens 13 Tote durch extreme Hitzewelle im Süden der USA

Mindestens 13 Menschen sind an den Folgen der seit zwei Wochen anhaltenden extremen Hitze im Süden der USA gestorben. Allein im texanischen Bezirk Webb an der Grenze zu Mexiko seien bis Mittwoch elf Tote registriert worden, teilten die Behörden am Freitag mit.

Unter ihnen ist demnach ein 14-Jähriger, der in der vergangenen Woche bei einer Wanderung in einem Nationalpark bei Temperaturen von bis zu 48 Grad gestorben war.

Auch die Zootiere leiden unter der Hitze. Hier wird ein Elefant gekühlt. Bild: keystone

Tragischerweise kam auch der Stiefvater bei einem Autounfall ums Leben, als er dem Jungen zur Hilfe eilen wollte. Im benachbarten Bundesstaat Louisiana starb in der vergangenen Woche eine 62-jährige Frau, nachdem ein Sturm tausende Familien inmitten der Hitze ohne Strom und damit auch ohne Klimaanlage zurückgelassen hatte.

Seit Tagen leidet der Süden der USA unter einer Hitzewelle mit Temperaturen von über 40 Grad. In Mexiko fielen dortigen Behördenangaben vom Donnerstag zufolge zwischen dem 12. und 25. Juni über hundert Menschen der extremen Hitze zum Opfer.

Unterdessen kämpfte Kanada weiter mit der schlimmsten Waldbrandsaison seiner Geschichte. Der Rauch der Feuer erreicht auch weite Teile der USA, wo die Behörden am Freitag erneut vor der schlechten Luftqualität in New York und Philadelphia warnten. Inzwischen zog er sogar über den Atlantik bis nach Portugal und Spanien. Wissenschaftler machen für die extreme Hitze und die schweren Brände den Klimawandel verantwortlich. (sda/afp)