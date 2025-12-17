freundlich
DE | FR
burger
International
USA

Leichenhallenchef von Harvard wegen Handel mit Leichenteile verurteilt

Leichenhallenchef von Harvard handelte mit Leichenteilen

17.12.2025, 15:4517.12.2025, 15:45

Der frühere Chef der Leichenhalle am medizinischen Institut der US-Eliteuniversität Harvard ist wegen illegalen Handels mit Leichenteilen zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Wie das US-Justizministerium am Dienstag (Ortszeit) mitteilte, wurde die Ehefrau des 58-Jährigen zudem wegen Beihilfe zu einem Jahr Haft verurteilt.

FILE - A sculler rows down the Charles River near Harvard University, at rear, April 15, 2025, in Cambridge, Mass. (AP Photo/Charles Krupa, File) AP Poll AAPI Adults Higher Education
Der Beschuldigte soll zwischen 2018 und 2022 mit den Leichenteilen gehandelt haben. (Symbolbild)Bild: keystone

Der Verurteilte hatte bis zu seiner Festnahme im Mai 2023 die Leichenhalle am medizinischen Institut der Uni Harvard geleitet. Dem Ermittlungen zufolge stahl er zwischen den Jahren 2018 und 2022 Organe und andere Teile von Leichen, die dem Institut für die medizinische Forschung gespendet worden waren. Zu den gestohlenen Leichenteilen gehörten etwa Hände, Köpfe, Gesichter und Gehirne.

Ohne Wissen der Angehörigen der Spender und seines Arbeitgebers habe er die Leichenteile mit nach Hause genommen und gemeinsam mit seiner Frau an Interessenten verkauft und verschickt. (sda/afp)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese kreuzfalschen Prüfungsantworten verdienen die Bestnote
1 / 39
Diese kreuzfalschen Prüfungsantworten verdienen die Bestnote
Bild: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Angela Merkel wirbt in Harvard für eine offene Welt
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Silber auf Rekordhoch – übertrifft mit Höhenflug sogar Gold
Silberanleger müssen seit Beginn des Jahres mehr als doppelt so viel für das Edelmetall hinblättern. Das steckt dahinter.
Der Silber-Preis ist am Mittwoch auf einen Rekordstand gestiegen. «Silber schiesst derzeit den Vogel ab» – so lautete ein Kommentar für die jüngste Kursentwicklung des «kleinen Bruders» von Gold. Das Edelmetall entwickelte sich dieses Jahr stark und in den verganenen drei Wochen fulminant.
Zur Story