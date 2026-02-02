freundlich
Melania Trump: So viel Geld brachte der Film am ersten Wochenende ein

So viel Geld spielte die Doku über Melania Trump in den USA am ersten Wochenende ein

02.02.2026, 11:3702.02.2026, 11:37

Die Dokumentation über die US-First-Lady Melania Trump spielte am Box Office, wie ein Kinofilm-Eröffnungswochenende genannt wird, schätzungsweise rund 7 Millionen US‑Dollar ein, berichtet Politico. Premiere feierte «Melania» in insgesamt 1778 US-Kinos.

WASHINGTON, DC JANUARY 29 First Lady Melania Trump at Amazon MGM s Melania World Premiere at The Trump Kennedy Center on January 29, 2026 in Washington, DC Credit Thompson AdMedia 452619 2026 01 29 PU ...
Der Film begleitet Melania Trump über 20 Tage im vergangenen Januar, bis zur zweiten Amtseinführung von Donald J. Trump.Bild: imago

Amazon MGM Studios zahlte 40 Millionen US‑Dollar für die Rechte an der Dokumentation «Melania» und investierte weitere rund 35 Millionen in Werbung – damit ist der Film die bislang teuerste Dokumentation aller Zeiten. Regie führte Brett Ratner, der lange nicht mehr in Hollywood gearbeitet hatte und in den Epstein-Akten vorkommt.

Sehr beliebt in Texas und Florida

Vor dem Kinostart gab es keine Vorführungen für Kritiker. Die ersten am Freitag veröffentlichten Rezensionen fielen überwiegend negativ aus. Bei den Kinobesuchern jedoch war die Reaktion deutlich positiver. «Melania» erhielt von den Zuschauerinnen und Zuschauern eine CinemaScore‑Bewertung von «A». Das Publikum war hauptsächlich älter (über 55  Jahre), 72 Prozent weiblich und 75 Prozent weiss. Besonders gut lief der Film im Süden der USA, etwa in Florida und Texas. Also zwei Staaten, welche bei den letzten Wahlen in republikanischer Hand waren. (fak)

Mehr zum Film:

«Lähmend langweiliges Werk»: So viel Hohn und Spott wird über Melania Trump ausgeschüttet
Epstein-Files vom 30.01.2026
Epstein-Files vom 30.01.2026
Schuld oder Unschuld? So denkt eine Strafverteidigerin
