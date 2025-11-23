Weisskopfseeadler lässt Beute fallen – Katze durchschlägt Windschutzscheibe

freundlich-8°
Weisskopfseeadler lässt Beute fallen – Katze durchschlägt Autoscheibe

In der Nähe von einem Nationalpark in den USA hat eine Frau plötzlich einen Unfall – mit Adlerbeteiligung. Wie Experten erklären, ist das vorausgegangene Verhalten für die Raubvögel nicht unüblich.
23.11.2025, 04:5723.11.2025, 04:57
Konstantin Hitscher / t-online
Ein Artikel von
t-online

Eine Autofahrerin in North Carolina hat einen ungewöhnlichen Schreckmoment erlebt: Als sie am Mittwoch auf einer Autobahn nahe dem Great Smoky Mountains National Park gefahren ist, wurde ihre Frontscheibe plötzlich von einer herunterfallenden Katze zerschlagen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP. Die Fahrerin blieb unverletzt.

epa11822481 A bald eagle (Haliaeetus leucocephalus) takes flight in Medford, Massachusetts, USA, 13 January 2025. On 24 December 2024, US President Biden signed a bill into law, legislation that amend ...
Ein Weisskopfseeadler soll die Katze fallengelassen haben. (Symbolbild)Bild: keystone

In einem veröffentlichten Mitschnitt von ihrem Notruf erklärt die Frau:

«Sie werden mir vielleicht nicht glauben, aber mir hat gerade einen Weisskopfseeadler eine Katze durch meine Windschutzscheibe geworfen hat.»

Sie erzählt weiter, dass auch ein anderer Fahrer den Vorfall beobachtet habe: «Er meinte: 'Das ist das Verrückteste, was ich je gesehen habe.'»

Ob die Katze aus den Klauen des Adlers gerutscht ist oder von dem Vogel absichtlich fallen gelassen wurde, ist unklar. Wie die Frau erklärt, war die Katze nach dem Aufprall tot – sie sei nicht im Auto gelandet.

Experte: Weisskopfadler zeigen Aasverhalten

Kendrick Weeks, Leiter des Western Wildlife Diversity Program der North Carolina Wildlife Resources Commission, erklärte AP, dass die Katze möglicherweise bereits tot war, als der Adler sie aufgesammelt hat.

Er erklärt: «Es ist für sie viel schwieriger, eine lebende Katze zu fangen als eine tote.» Weeks fügt hinzu: «Und Aasfresser-Verhalten ist bei Weisskopfseeadlern üblich.»

Weisskopfseeadler sind in North Carolina heimisch, ihre Population wächst. Es gibt verschiedene Gründe, wieso Raubvögel ihre Beute fallen lassen: als Abwehrreaktion bei kämpfender Beute, wegen Angriffen durch andere Raubvögel oder einfach, weil die Last zu schwer wird.

