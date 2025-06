Harvey Weinstein wurde am 11. Juni 2025 erneut schuldig gesprochen. Bild: keystone

Harvey Weinstein erneut schuldig gesprochen – aber nur teilweise

Harvey Weinstein ist in seinem Wiederaufnahmeverfahren wegen Sexualverbrechen in New York City in einem Punkt schuldig gesprochen worden.

Mehr «International»

Ein Artikel von

Die mehrheitlich weiblichen Geschworenen befanden den ehemaligen Hollywood-Produzenten am Mittwoch des sexuellen Übergriffs auf Miriam Haley für schuldig. Vom zweiten Vorwurf des sexuellen Übergriffs auf Kaja Sokola sprachen die Geschworenen ihn frei. In einem dritten Anklagepunkt, der Jessica Mann betraf, konnten die Geschworenen kein einstimmiges Urteil fällen und wurden angewiesen, die Beratungen fortzusetzen.

In New York hatten am Donnerstag die Beratungen der Geschworenen im Prozess gegen den 73-Jährigen begonnen. Dem einst mächtigen Filmproduzenten werden Vergewaltigung und sexuelle Nötigung in mehreren Fällen zur Last gelegt. Weinstein bestreitet die Vorwürfe und nennt alle sexuellen Kontakte einvernehmlich. Der frühere Hollywood-Mogul hatte während des Prozesses selbst nicht ausgesagt.

In einem ersten Verfahren war Weinstein 2020 zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Das oberste New Yorker Gericht hob das Urteil jedoch wegen Verfahrensfehlern auf und ordnete eine Neuverhandlung an. Nach dem sechswöchigen Prozess müssen jetzt die Geschworenen entscheiden, ob sie Weinstein für schuldig befinden oder freisprechen. Sie unterbrachen am Freitag ihre Beratungen für das Wochenende und werden am Montag erneut zusammenkommen. (hkl/dpa)