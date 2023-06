Behandlung von Guantánamo-Insassen laut UN nach wie vor «grausam»

«Ich habe beobachtet, dass nach zwei Jahrzehnten der Haft das Leid der Inhaftierten tief und anhaltend ist», sagte Fionnuala Ni Aolain, Sonderberichterstatterin der UN für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der Terrorismusbekämpfung. Sie äusserte sich am Montag bei der Vorstellung ihres Berichts vor Journalisten in New York und forderte, das berüchtigte Lager zu schliessen.

«Meine Frau will nicht, dass ich mit den Kindern in den Zoo gehe ...»

AfD im Aufwind – darum wird die Partei in Ostdeutschland stärker

Der Landkreis Sonneberg im deutschen Bundesland Thüringen ist einer der kleinsten in Deutschland, aber das Ergebnis der Stichwahl am Sonntag wirft Wellen in der gesamten Bundesrepublik: Zehn Jahre nach der Gründung der Partei hat zum ersten Mal ein AfD-Politiker ein kommunales Spitzenamt erobert. Der Landtagsabgeordnete und Rechtsanwalt Robert Sesselmann setzte sich in der Stichwahl gegen den amtierenden Landrat Jürgen Köpper (CDU) durch – obwohl dieser auch von den Linken, den Grünen, der SPD und der FDP unterstützt wurde.