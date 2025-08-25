25.08.2025, 16:0625.08.2025, 16:50
Florenz, Disneyland oder gar das Taj Mahal – J.D. Vance hat in den letzten Monaten so viele Reiseziele besucht wie manch anderer Tourist in einem ganzen Jahrzehnt.
Seit er vor sieben Monaten Vizepräsident der Vereinigten Staaten wurde, war er bereits acht Mal in den Ferien.
Seine erste Auszeit nahm er bereits fünf Tage nach seinem Amtsantritt, als er zum Skifahren nach Vermont reiste. Seitdem folgte eine bunte Mischung an Reisezielen, die eher an das Programm eines Reiseveranstalters erinnern als an den Terminkalender eines Politikers.
MSNBC-Moderator Chris Hayes konnte es kaum glauben und fasste die Reisen zusammen:
(emk)
Hier die ganze Sendung:
Nach ihrem Schreiben an Wladimir Putin bekommt Melania einen Brief aus der Türkei. Die Frau von Präsident Erdoğan wendet sich mit einer Bitte an die First Lady.
Die türkische Präsidentengattin Emine Erdoğan hat an Melania Trump appelliert, sich bei Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu für die palästinensischen Kinder im Gazastreifen einzusetzen, so wie sie es für die ukrainischen Kinder getan habe. In einem von der türkischen Präsidentschaft veröffentlichten Brief an die First Lady der USA erklärte Emine Erdoğan, sie vertraue darauf, «dass das wichtige Mitgefühl, das Sie für die 648 ukrainischen Kinder gezeigt haben, die ihr Leben im Krieg verloren haben, auch auf den Gazastreifen ausgeweitet wird, wo in weniger als zwei Jahren 62'000 unschuldige Zivilisten, darunter 18'000 Kinder, brutal getötet wurden».
