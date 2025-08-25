Video: youtube/MSNBC

TV-Moderator kann kaum fassen, wie oft J.D. Vance Ferien macht



Mehr «Videos»

Florenz, Disneyland oder gar das Taj Mahal – J.D. Vance hat in den letzten Monaten so viele Reiseziele besucht wie manch anderer Tourist in einem ganzen Jahrzehnt.

Seit er vor sieben Monaten Vizepräsident der Vereinigten Staaten wurde, war er bereits acht Mal in den Ferien.

Seine erste Auszeit nahm er bereits fünf Tage nach seinem Amtsantritt, als er zum Skifahren nach Vermont reiste. Seitdem folgte eine bunte Mischung an Reisezielen, die eher an das Programm eines Reiseveranstalters erinnern als an den Terminkalender eines Politikers.

MSNBC-Moderator Chris Hayes konnte es kaum glauben und fasste die Reisen zusammen:

Video: youtube/MSNBC

(emk)

Hier die ganze Sendung:

Das könnte dich auch interessieren:

«Das ist ja abstrus hier» – «Tagesschau»-Moderator verschluckt Spinne Video: watson/Hanna Dedial

Jugendwort des Jahres: TV-Moderator gerät in peinliche Situation – und erntet Spott Video: watson