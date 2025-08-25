sonnig24°
MSNBC-Moderator über J.D. Vances häufige Ferien

Video: youtube/MSNBC

TV-Moderator kann kaum fassen, wie oft J.D. Vance Ferien macht

25.08.2025, 16:0625.08.2025, 16:50
Florenz, Disneyland oder gar das Taj Mahal – J.D. Vance hat in den letzten Monaten so viele Reiseziele besucht wie manch anderer Tourist in einem ganzen Jahrzehnt.

Seit er vor sieben Monaten Vizepräsident der Vereinigten Staaten wurde, war er bereits acht Mal in den Ferien.

Seine erste Auszeit nahm er bereits fünf Tage nach seinem Amtsantritt, als er zum Skifahren nach Vermont reiste. Seitdem folgte eine bunte Mischung an Reisezielen, die eher an das Programm eines Reiseveranstalters erinnern als an den Terminkalender eines Politikers.

MSNBC-Moderator Chris Hayes konnte es kaum glauben und fasste die Reisen zusammen:

Video: youtube/MSNBC

(emk)

Hier die ganze Sendung:

Video: YouTube/MSNBC

