Wegen US-Schuldenstreit: Biden sagt seinen Besuch in Australien ab

Mehr «International»

Joe Biden bricht seine Tour im Osten vorzeitig ab. Bild: keystone

US-Präsident Joe Biden hat wegen einer drohenden Haushaltskrise in den Vereinigten Staaten geplante Besuche in Australien und Papua-Neuguinea abgesagt. Das Weisse Haus teilte am Dienstag mit, Biden werde angesichts des ungelösten Streits über die Schuldenobergrenze in den USA nach dem G7-Gipfel in Japan nicht weiterreisen, sondern von Hiroshima nach Washington zurückkehren. (sda/dpa)