wechselnd bewölkt11°
DE | FR
burger
International
USA

Joan Kennedy ist tot

Joan Kennedy, right, mother of Kara Kennedy, places flowers on the casket of her daughter during graveside services at the Holyhood Cemetery, in Brookline, Mass., Wednesday, Sept. 21, 2011. Kara, who ...
Joan Kennedy (r.), die Ex-Frau des einflussreichen US-Senators Edward Kennedy, ist Medienberichten zufolge tot.Bild: AP

Berichte: Joan Kennedy im Alter von 89 Jahren verstorben

09.10.2025, 09:1509.10.2025, 09:15

Joan Kennedy, die Ex-Frau des einflussreichen US-Senators Edward Kennedy, ist Medienberichten zufolge tot. Wie mehrere Medien unter Berufung auf den US-Demokraten Steve Kerrigan und den Sprecher ihres Sohnes Patrick J. Kennedy berichteten, starb Joan Kennedy am Mittwoch in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts im Alter von 89 Jahren.

Kennedy kämpfte mit Alkoholproblemen

Den Berichten zufolge waren Joan Kennedy und Edward Kennedy (1932-2009), der Bruder des bei einem Attentat erschossenen früheren US-Präsidenten Robert Kennedy, von 1958 bis 1983 verheiratet. Kennedy arbeitete demnach als Model und Pianistin.

1978 hatte sie eingeräumt, dass sie in den 1960er-Jahren Trost beim Alkohol gesucht hatte, weil sie mit ihrer unglücklichen Ehe und den Anforderungen des Lebens an der Seite des prominenten Politikers nicht fertig wurde. Mehrmals wurde sie wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt.

Ihr Ex-Mann war ein Lebemann

Edward «Ted» Kennedy wurde nie US-Präsident, doch hielten ihn viele für den politisch talentiertesten der berühmten Kennedy-Brüder. Nach dem Tod von John und Robert galt er als der Fackelträger der politischen Kennedy-Dynastie und natürlicher Anwärter auf das Präsidentenamt. Aber sein Ruf als Lebemann und Freund des Alkohols schadete ihm, und im Juli 1969 kam es zum «Chappaquiddick»-Skandal: Nach einer Party verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, es stürzte von einer Brücke in einen Fluss. Kennedy konnte sich retten und informierte erst einen Tag später die Polizei, seine Beifahrerin Mary Jo Kopechne (29) ertrank. Der Weg ins Weisse Haus war diesem Kennedy damit verbaut. Er starb 2008 im Alter von 77 Jahren nach einer Gehirntumor-Diagnose. (sda/dpa)

Mehr News aus den USA:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Gönn dir ein Päuschen – die legendären Fails sind zurück!
2
«Hochverrat am Gotthard» – Paolo Duca und Luca Cereda schmeissen bei Ambri hin
3
Trump stichelt gegen Greta – der Konter folgt sofort
4
Familie Xhaka kauft in Liestal eine Villa und lässt den Garten roden
5
Das wahre Grauen hinter der Serie «Monster»: Das war Ed Gein
Meistkommentiert
1
«Eine Schande» – jetzt reagieren Politiker auf Ricklis Pläne mit den Gaza-Kindern
2
Hey User, welches Verhalten von Mitreisenden nervt im Zug am meisten?
3
Belastung «sehr hoch» – jetzt bekommt die Gemeinde Birsfelden die Bussenflut zu spüren
4
Hegseth schimpfte über «fette Truppen» – nun folgt die Retourkutsche
5
Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Meistgeteilt
1
«Keine Krone» aus Tschechien für Waffen für Ukraine
2
Israels Präsident Herzog: Trump verdient Friedensnobelpreis
3
Schottland spielt in Estland alleine, weil kein Heimteam auftaucht
4
«Trumps Invasion»: Soldaten der Nationalgarde aus Texas in Illinois angekommen
5
Trump am Freitag zu Gesundheits-Check +++ Bürgermeister von Chicago nennt Trump «instabil»
«Wann habe ich meine Zustimmung gegeben?» – Pelicot erhebt Vorwürfe im Berufungsprozess
Im Berufungsprozess zum Missbrauchsfall Gisèle Pelicot hat die zu einer feministischen Ikone gewordene Französin empört auf die Aussage des Angeklagten reagiert. Der Mann zeigt sich vor Gericht weiterhin keiner Schuld bewusst. Im Zeugenstand sagte sie laut Zeitung «Midi Libre»:
Zur Story