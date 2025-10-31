freundlich15°
DE | FR
burger
International
USA

Medienberichte: Angriff der USA auf Venezuela soll kurz bevor stehen

Medienberichte: Angriff der USA auf Venezuela soll kurz bevor stehen

31.10.2025, 15:4831.10.2025, 15:48

Die US-Regierung um Präsident Donald Trump soll entschieden haben, Militäreinrichtungen in Venezuela anzugreifen. Dies berichten der «Miami Herald» und das «Wall Street Journal». Die Angriffe sollen in den kommenden Tagen oder gar Stunden erfolgen.

The American aircraft carrier USS Gerald R. Ford on its way into the Oslo Fjord, at Jel
Die «USS Gerald Ford», der grösste Flugzeugträger der Welt.Bild: keystone

Bei den Angriffen soll es darum gehen, militärische Einrichtungen zu zerstören, welche für den Drogenhandel genutzt werden. Diese werden gemäss den USA von Venezuelas Präsident Nicolas Maduro und hochrangigen Regierungsmitgliedern kontrolliert.

Ob Maduro selbst Ziel der US-Angriffe sein soll, bleibt vorerst unklar. Eine Quelle sagt gegenüber dem «Miami Herald» aber, Maduro sei «gefangen» und könnte das Land bald nicht mehr verlassen, selbst wenn er das wolle. Weiter soll es mehrere Generäle geben, die bereit seien, ihn auszuliefern – die USA haben angekündigt, Hinweise, die zur Verhaftung Maduros führen, mit 50 Millionen US-Dollar zu entlöhnen.

Die USA haben in den letzten Monaten damit begonnen, Truppen in Richtung Venezuela zu verlegen. Unter anderem wurde der grösste Flugzeugträger der Welt entsendet, der «USS Gerald Ford». (dab)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
Meistgelesen
1
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
2
Kreuzfahrtschiff lässt Frau auf australischer Insel zurück – nun ist sie tot
3
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
4
USA planen totale Überwachung von Social Media – das solltest du wissen
5
Nach Wintereinbruch: Weisser Teppich auf den Pässen, Föhn bringt Auflockerung
Meistkommentiert
1
Juventus mit neuem Trainer einig +++ Lionel Messi verlängert bei Inter Miami
2
Influencer beschwert sich über 40-Stunden-Woche – und sticht damit in ein Wespennest
3
«Die Millennials werden so viel erben wie keine Generation vor ihnen»
4
Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
5
Wird dieser Mann der nächste britische Premierminister?
Meistgeteilt
1
Kreml warnt Trump wegen Atomtests +
2
FBI hat möglichen Terroranschlag vereitelt ++ Pentagon will Eingreiftruppen für Unruhen
3
Grosse Erleichterung: Schweizer Töfffahrer Noah Dettwiler ausser Lebensgefahr
4
SCB länger ohne Kreis und Müller +++ Basel will Final der Women's Champions League
5
So viel Blut, dass man es aus dem All sieht – was im Sudan geschieht
Jamaika meldet 19 Tote durch Hurrikan «Melissa»
Der zerstörerische Hurrikan «Melissa» hat allein auf der Karibikinsel Jamaika mindestens 19 Menschen in den Tod gerissen. Die erste offizielle Opferbilanz wurde von Bildungs- und Informationsministerin Dana Morris Dixon bekanntgegeben. Da aus Haiti weitere 30 Tote gemeldet wurden und dazu ein Opfer aus der Dominikanischen Republik, kamen den Angaben zufolge insgesamt mindestens 50 Menschen in der Karibik ums Leben. Allerdings ist damit zu rechnen, dass die Totenzahl noch weiter steigt.
Zur Story