Medienberichte: Angriff der USA auf Venezuela soll kurz bevor stehen

Die US-Regierung um Präsident Donald Trump soll entschieden haben, Militäreinrichtungen in Venezuela anzugreifen. Dies berichten der «Miami Herald» und das «Wall Street Journal». Die Angriffe sollen in den kommenden Tagen oder gar Stunden erfolgen.

Die «USS Gerald Ford», der grösste Flugzeugträger der Welt. Bild: keystone

Bei den Angriffen soll es darum gehen, militärische Einrichtungen zu zerstören, welche für den Drogenhandel genutzt werden. Diese werden gemäss den USA von Venezuelas Präsident Nicolas Maduro und hochrangigen Regierungsmitgliedern kontrolliert.

Ob Maduro selbst Ziel der US-Angriffe sein soll, bleibt vorerst unklar. Eine Quelle sagt gegenüber dem «Miami Herald» aber, Maduro sei «gefangen» und könnte das Land bald nicht mehr verlassen, selbst wenn er das wolle. Weiter soll es mehrere Generäle geben, die bereit seien, ihn auszuliefern – die USA haben angekündigt, Hinweise, die zur Verhaftung Maduros führen, mit 50 Millionen US-Dollar zu entlöhnen.

Die USA haben in den letzten Monaten damit begonnen, Truppen in Richtung Venezuela zu verlegen. Unter anderem wurde der grösste Flugzeugträger der Welt entsendet, der «USS Gerald Ford». (dab)