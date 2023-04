Wieso es bei Donald Trumps Verhaftung Parallelen zu Al Campone gibt

Ist Donald Trump der neue Al Capone?

Mafiaboss Al Capone war Amerikas Staatsfeind Nummer 1 – und stürzte am Ende über Steuerbetrug. Viele sehen Parallelen zu Donald Trump.

Er raubte, schmuggelte und mordete, aber ins Gefängnis musste Al Capone wegen Steuerhinterziehung. Der Gangsterboss aus Chicago steht wie kein anderer für das organisierte Verbrechen in den USA. Auch Ex-Präsident Donald Trump werden allerlei Schandtaten und sogar Verbindungen zur Mafia nachgesagt, aber verurteilt wurde er bislang nie. Jetzt könnte der 76-jährige Republikaner über ein eher kleines Vergehen stolpern – eine Parallele zu Al Capone?

Der Gangsterboss Al Capone und der Ex-Präsident der USA Donald Trump. Bild: shutterstock

Die Staatsanwaltschaft von New York hat Trump wegen mit einer angeblichen Schweigegeldzahlung an Pornostar Stormy Daniels in mehr als 30 Punkten angeklagt. 130'000 US-Dollar soll Trump ihr im Wahlkampf 2016 gezahlt haben, um über eine mutmassliche Affäre der beiden vor mehreren Jahren zu schweigen. Nach US-Recht wäre die Zahlung ein Verstoss gegen das Wahlkampfspendengesetz – und könnte Trump für bis zu vier Jahre ins Gefängnis bringen. Dabei laufen noch einige weitere Verfahren gegen Trump:

Im August fanden Ermittler mehr als 100 als geheim markierte Regierungsdokumente auf Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida. Das Justizministerium ordnete eine Strafermittlung in dem Fall an; unklar ist, ob es zur Anklage kommen wird.

Banken und Versicherungen werfen Trump vor, die Werte seiner Immobilien als zu hoch angegeben zu haben, um sich so Kredite zu erschleichen. Bei einer Verurteilung könnten Trump, seine Söhne Eric und Donald jr. sowie seine Tochter Ivanka von weiteren Geschäftstätigkeiten in New York gesperrt werden.

Im Bundesstaat Georgia untersucht ein Gericht, ob Trump und seine Verbündeten nach der Präsidentschaftswahl 2020 durch Druck auf Beamte versucht haben, das Wahlergebnis dort in ihrem Sinne zu beeinflussen.

Das Justizministerium prüft zudem Trumps Rolle beim Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Ein Untersuchungsausschuss im Kongress war zu dem Ergebnis gekommen, dass Trump damals den Umsturz der demokratischen Ordnung plante.

Schon früher untersuchte die Staatsanwaltschaft New York Verbindungen zwischen Donald Trump, der Deutschen Bank und Vertretern der russischen Mafia. Im Verdacht stand der Raum, dass die Kriminellen Trump Geld geliehen hatte – mit Garantien der Deutschen Bank. Bewiesen werden konnte dieser Zusammenhang nicht.

Capones kriminelle Karriere

Unklar ist, ob Trump jemals in einem oder mehrerer dieser Fälle verurteilt wird. Auch Al Capone entging dem Zugriff der US-Behörden über viele Jahre. Seinen Aufstieg zur Unterweltlegende verdankte der New Yorker mit italienischen Wurzeln der Prohibition: Von 1920 bis 1933 war Alkohol in den USA verboten, aber dank Leuten wie Capone ging die Party weiter. Ende der 20er-Jahre war Capone der unangefochtene Boss von Chicago, doch dann machte einen entscheidenden Fehler.

Am 14. Februar 1929 liess Capone sieben Mitglieder einen rivalisierenden Schmugglerbande regelrecht hinrichten. Das sogenannte Valentinsmassaker rüttelte die Behörden auf: «Chicago war in der Hand von Gangstern, denen auch die Polizei und die Behörden unterstanden», schrieb der damalige Präsident Herbert Hoover später in seinen Memoiren. «Darum wies ich alle Bundesbehörden an, sich auf Herrn Capone und seine Verbündeten zu konzentrieren.»

Fortan wurde Capone immer wieder verhaftet und wegen verschiedener Vergehen wie illegalen Waffenbesitzes angeklagt, aber vergeblich. Seine Anwälte hauten Capone jedes Mal wieder raus. Erst die genaue Untersuchung seiner Steuererklärungen gab der Staatsanwaltschaft in Chicago den richtigen Hebel: Im Oktober 1931 wurde Capone wegen Steuerhinterziehung in fünf Fällen zu elf Jahren Haft verurteilt. Bei seiner Ankunft im Gefängnis wurde bei Capone die Syphilis festgestellt. 1939 wurde er zur Behandlung entlassen. Im Januar 1947 erlag Capone seiner Krankheit im Alter von 48 Jahren.

