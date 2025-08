US-Schauspielerin Loni Anderson tot

1980 spielte sie mit Arnold Schwarzenegger in «The Jayne Mansfield Story». Einigen war Anderson zudem als Ex-Frau von Hollywood-Legende Burt Reynolds bekannt – die Ehe der beiden endete in einem bitteren Rechtsstreit um Alimente für den Adoptivsohn. (sda/dpa)

Die Schauspielerin war einem breiteren Publikum durch ihre Rolle der pfiffigen Empfangsdame eines Radiosenders in der Sitcom «WKRP in Cincinnati» bekannt, die Ende der 70er bis Anfang der 80er Jahre lief. Damit war sie zweimal für einen Emmy und dreimal für einen Golden Globe nominiert.

Die US-Schauspielerin Loni Anderson ist tot. Sie starb am Sonntag im Alter von 79 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles, wie ihre Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

