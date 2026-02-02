Eizelle verwechselt – Eltern in den USA bekommen falsches Kind

Tiffany S. und Steven M. bekommen im Dezember ein kleines Mädchen. Das frische Familienglück wird schnell getrübt. Jetzt ziehen sie Konsequenzen.

Im US-Bundesstaat Florida hat ein Paar Klage gegen eine Fruchtbarkeitsklinik in Orlando und ihren behandelnden Arzt eingereicht, nachdem er der Frau im April vergangenen Jahres eine fremde Eizelle eingesetzt hatte. Die Mutter hatte im Dezember entbunden. Kurz darauf kamen den Eltern erste Zweifel an der Verwandtschaft zu dem Kind, berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Ein DNA-Test habe den Verdacht wenig später bestätigt: Das kleine Mädchen und ihre Eltern seien biologisch nicht miteinander verwandt. Jetzt wünschen sich die Eltern Antworten.

Tiffany S. und Steven M. haben beide helle Haut und blonde beziehungsweise braune Haare. Sie sind «kaukasischer Abstammung», zitiert der US-Fernsehsender News 6 die Anklageschrift. Ihre kleine Tochter hätte im Gegensatz dazu dunklere Haut und schwarze Haare – und somit das «Erscheinungsbild eines nicht-kaukasischen Kindes». Den Eltern bereitete das Sorgen.

Denn jetzt bestehe jederzeit die Möglichkeit, dass die leiblichen Eltern auftauchen und ihnen das Baby wegnehmen könnten, erklärte einer ihrer Anwälte der Zeitung «Orlando Sentinel». Sie hätten sich in das Kind verliebt und «wären glücklich zu wissen, dass sie dieses Kind grossziehen dürften», so der Rechtsbeistand weiter.

Zwar hätten sich die beiden Eltern bereits mehrfach an ihre Klinik, das Fertility Center of Orlando, gewandt, doch eine Antwort sei ausgeblieben.

Eltern stellen drei Forderungen auf

Deshalb seien sie jetzt vor Gericht gezogen, so die Zeitung. Die Eltern sollen demnach drei Forderungen aufgestellt haben. So soll die Klinik einerseits dazu angewiesen werden, offenzulegen, was mit den anderen Patientinnen geschehen sei, die in dem Jahr vor der Geburt in der Klinik behandelt worden seien. So soll einerseits herausgefunden werden, ob auch ein Embryo des Paares fälschlicherweise einer anderen Frau eingepflanzt worden war. Andererseits sollten andere Eltern so auf den Fehler aufmerksam gemacht werden.

Zudem soll die Klinik die Kosten für genetische Tests übernehmen. Diese sollen alle Kinder umfassen, die in den vergangenen fünf Jahren unter der Betreuung der Klinik geboren wurden. Der Zeitraum begründet sich damit, dass M. und S. ihre Eizellen bereits 2020 in der Klinik befruchten liessen und dort seither gelagert hatten, so die US-Zeitung.

Die dritte Forderung umfasse vollständige Transparenz seitens der Klinik, hiess es. So solle die Klinik dazu veranlasst werden, alle Unstimmigkeiten, die sich durch die genannten Untersuchungen ergäben, offenzulegen.

Bei einer Anhörung in Orlando am Mittwoch erklärten sich die Vertreter der Klinik bereit, eine schnelle Vereinbarung zur Klärung des Sachverhalts zu schliessen. Der Forderung nach DNA-Tests sei bereits vorläufig zugestimmt worden, so der «Orlando Sentinel». Gleichzeitig verpflichtete sich die Klinik, eine Kopie der Klage und ein Foto der Tochter von M. und S. an alle betroffenen Eltern der vergangenen fünf Jahre zu schicken. Damit könne überprüft werden, ob der «Austausch» bereits vor einiger Zeit stattgefunden habe, erklärte eine weitere Anwältin des Paares.