Epstein-Files: US-Justiz will niemanden weiter anklagen

FILE - Deputy Attorney General Todd Blanche speaks during an event with President Donald Trump in the Oval Office at the White House, Oct. 15, 2025, in Washington. (AP Photo/John McDonnell, file) Just ...
Todd Blanche will niemand Zusätzliches, der in den Epstein-Akten vorkommt, anklagenBild: keystone

Epstein-Files: US-Justiz will niemanden weiter anklagen

Das US-Justizministerium plant nach der Veröffentlichung der Ermittlungsakten im Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein vorerst keine weiteren Anklagen.
02.02.2026, 06:1302.02.2026, 09:11

Bei der Prüfung der Epstein-Akten sei darin nichts gefunden worden, was dem Ministerium eine Strafverfolgung ermöglichen würde, sagte der stellvertretende US-Justizminister Todd Blanche dem US-Sender CNN. Die ganze Welt könne sich nun das veröffentlichte Material ansehen und selbst «beurteilen, ob wir uns geirrt haben», sagte er weiter.

Der Vize-Justizminister räumte ein, dass das veröffentlichte Material Verstörendes enthalten habe. «Es gibt viele schreckliche Fotos, die offenbar von Herrn Epstein oder von Menschen aus seinem Umfeld aufgenommen wurden, aber das erlaubt uns nicht unbedingt, jemanden strafrechtlich zu verfolgen», so Blanche.

Der US-Multimillionär Epstein hatte jahrelang einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. 2019 kam er im Alter von 66 Jahren in einer Gefängniszelle zu Tode. Das veröffentlichte Material enthält unter anderem E-Mails, Gerichtsdokumente, ärztliche Gutachten, aber auch etliche Fotos und Videos.

Viele bekannte Persönlichkeiten in Epstein-Akten

Besonders gross ist das Interesse an dem Fall, weil Epstein beste Kontakte in die High Society hatte. In den veröffentlichten Unterlagen kommen viele bekannte Persönlichkeiten vor, darunter auch US-Präsident Donald Trump. Allerdings gibt es keine Hinweise auf eine Verwicklung des Republikaners in den Skandal. Der US-Präsident bestreitet jegliche Verwicklung in die kriminellen Machenschaften.

Das US-Justizministerium hatte am Freitag eine letzte Charge an Ermittlungsakten veröffentlicht. Blanche hatte erklärt, das Ministerium sei damit nun seiner Verpflichtung nachgekommen. Dass die jahrelange Debatte um die Veröffentlichung der Epstein-Akten damit beendet ist, gilt allerdings als unwahrscheinlich. (sda/dpa)

avatar
future--?
02.02.2026 06:18registriert November 2023
Wie ist es möglich, dass niemand weiteres angeklagt wird?
Ich verstehe dies Justiz nicht. Wenn mehrere Personen unabhängig von einander etwas erzählen was strafrechtlich relevant ist, dann muss doch so etwas genauer angeschaut werden. Das bedeutet, mann wirft alle Aussagen in einen Topf und sagt die lügen alle?!
1593
Melden
Zum Kommentar
avatar
re-spectre
02.02.2026 06:27registriert Dezember 2019
Wenn sich das lebensfrohe Herzstück des Skandals während einer Minute Kameraausfall in seiner Gefängniszelle erhängt, scheinen weitere Anklagen schon ziemlich selbstmörderisch. Der Sumpf bleibt feucht und Alligatoren sind gefährlich.
1511
Melden
Zum Kommentar
avatar
Raki
02.02.2026 06:32registriert Januar 2024
surprise... surprise... wer hätte das gedacht.
1161
Melden
Zum Kommentar
