Masern in ICE-Haftanstalt in Texas festgestellt

02.02.2026, 12:1902.02.2026, 12:19

In einer Haftanstalt der US-Einwanderungsbehörde ICE im Süden von Texas sind Masern festgestellt worden. Nach zwei bestätigten Infektionen seien mehrere Migranten unter Quarantäne gestellt worden, teilte das Heimatschutzministerium dem Sender CBS und anderen US-Medien mit.

Demnach handelt es sich um eine Einrichtung, in der Eltern und Kinder wegen mutmasslicher Verstösse gegen Einwanderungsgesetze festgehalten werden.

«Jegliche Bewegung» in der Einrichtung sei untersagt worden, teilte das Ministerium weiter mit. Was das konkret für die Inhaftierten bedeutet und wie lange die Massnahme bestehen bleiben soll, war zunächst unklar. Die Infektionen seien am Freitag festgestellt worden.

Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten und können in Extremfällen lebensbedrohlich sein. Mit Masern-Viren kann man sich über Speicheltröpfchen in der Luft anstecken.

Anwältin: Masern dürfen nicht als Vorwand genommen werden

Die Einrichtung in dem Ort Dilley war zuletzt wegen der Inhaftierung eines Fünfjährigen in die Schlagzeilen geraten. Er war mit seinem Vater vor rund zwei Wochen bei einer Razzia im Bundesstaat Minnesota aufgegriffen und in Gewahrsam genommen worden. Nach einer Gerichtsentscheidung kamen die beiden am Sonntag wieder frei.

Die Anwältin Neha Desai, die sich für Kinder in Gewahrsam einsetzt, mahnte gegenüber CBS, die Masern dürften nicht als Vorwand genommen werden, um ihr und ihren Kollegen den Zugang zur Einrichtung zu verwehren. (hkl/sda/dpa)

Krankheit ist zurück: Grossbritannien verliert Status «masernfrei»
