Anschlag auf Synagoge in Pittsburgh 2018: Schütze nun für schuldig befunden

Knapp fünf Jahre nach einem tödlichen Anschlag auf eine Synagoge in der US-Stadt Pittsburgh ist der Schütze Berichten zufolge in allen 63 Anklagepunkten für schuldig befunden worden.

Die Geschworenen verurteilten den 50-Jährigen am Freitag unter anderem wegen Hassverbrechen mit Todesfolge, wie unter anderem der US-Sender CNN berichtete. Der Rechtsradikale hatte zuvor auf «schuldig» plädiert – ihm droht nun die Todesstrafe. Um das Strafmass festzulegen, geht das Verfahren in einen zweiten Teil über, der mehrere Wochen andauern könnte.

Im Oktober 2018 hatte der Mann in der «Tree of Life»-Synagoge elf Menschen erschossen. Es handelt sich um das folgenschwerste antisemitisch motivierte Verbrechen in der Geschichte der USA. (sda/dpa)