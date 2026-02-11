bedeckt10°
DE | FR
burger
People
USA

Hat Bad Bunny an der Grammy Verleihung eine kugelsichere Weste getragen?

Bad Bunny portait-il un gilet pare-balles aux Grammys? C&amp;#039;est la rumeur infondée qui circule sur TikTok.
Bad Bunny glänzte bei den Grammy Awards, auch wenn er sich laut aufmerksamen Fans nicht besonders wohl in seiner Haut zu fühlen scheint. bild: getty/watson

Dieses Gerücht kursiert über Bad Bunny

Während die politische Lage in den USA alle Spannungen bündelt, hat sich seit der Grammy‑Verleihung am vorletzten Sonntag unter den Fans ein virales Gerücht über Bad Bunny verbreitet.
Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!
11.02.2026, 14:5211.02.2026, 14:52
Marine Brunner

«Hey, wusstest du, dass Bad Bunny bei den Grammys eine kugelsichere Weste getragen hat?» Als meine 15-jährige Stieftochter letzten Mittwochabend in die Küche kommt, selbstsicher und empört, erwischt mich die gut vernetzte Teenagerin völlig unvorbereitet. Eine kugelsichere Weste? Und ich hätte diese Information verpasst, nachdem ich den ganzen Tag Page Six und TMZ durchforstet habe? «Ich habe keine Quelle», betont sie, als sie meine hochgezogenen Augenbrauen sieht. «Das sind die Leute auf TikTok.»

Hinweise auf Bad Bunnys kugelsichere Weste

Auch wenn kein etabliertes Promi‑Medium irgendeine kugelsichere Weste erwähnt hat, brennen die sozialen Netzwerke tatsächlich. Zahlreiche TikToker diskutieren diese Möglichkeit mit der Sicherheit von Open‑Source‑Detektiven.

@user4804414066716 Why Did Bad Bunny Wear a Bulletproof Vest to the Grammys.#fyp #usa #foryour #badbunny #grammys ♬ original sound - AriaCrawford
@5forglencoco this is so sad n i hope it’s not true #fyp #foryou #grammys #grammys2026 #badbunny ♬ dusk till dawn - gabut woi
@seanbailey35 Do you know what's wrong with Bad Bunny?#usa #celebrity #badbunny #grammyawards #fyp #foryoupage ♬ original sound - seanbailey35

Und man muss zugeben, dass mehrere Punkte für die Schutzweste sprechen. Angefangen bei der ungewöhnlich eckigen Statur des 31-jährigen puerto-ricanischen Sängers, der bei der Entgegennahme seiner drei Grammys nicht besonders entspannt wirkte.

Bad Bunny accepts the award for album of the year for &quot;DebÌ Tirar M·s Fotos&quot; during the 68th annual Grammy Awards on Sunday, Feb. 1, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello) Bad Bunny
Unbehagen oder Emotionen? Bad Bunny wirkte auf der Bühne angespannt.bild: Keystone

Manche heben auch seine Überraschung hervor, als Lady Gaga ihn von hinten ansprach (war er in Alarmbereitschaft oder sehr besorgt um seine Sicherheit?). Andere bemerkten eine leichte «Beule», die unter seinem weissen Hemd hervortrat – eine Beule, die der Künstler während seiner stark beobachteten und politisch aufgeladenen Rede auf der Bühne sogar berührte.

Das war die Bad Bunny-Halftimeshow

Video: watson/Emanuella Kälin

Vielleicht ist es gerade der politisch angespannte Kontext, der die These einer kugelsicheren Weste am meisten stützt. Als scharfer Gegner des US-Präsidenten Donald Trump, dessen Einwanderungsbehörde (ICE) er lautstark kritisiert, zeigte sich Bad Bunny engagierter denn je und forderte das Publikum auf, keine Hassbotschaften zu verbreiten, sondern die Liebe in den Vordergrund zu stellen.

Kommentar
Bad Bunny ist das, was die Welt jetzt braucht

Indem er eine kugelsichere Weste tragen würde, würde der Puerto-Ricaner den Spuren seines grössten Gegners, Donald Trump, folgen, der nach seinen zwei Attentatsversuchen im Jahr 2024 mehrfach Westen unter seinen Anzügen trug. Auch seine Vorgänger, Joe Biden und Barack Obama, haben dies bei bestimmten heiklen Gelegenheiten getan.

Im vergangenen September erklärte Erika Kirk, die Witwe des konservativen Aktivisten Charlie Kirk, der auf einem US-Campus erschossen wurde, dass sie ihren Mann mehrfach gebeten habe, bei seinen öffentlichen Auftritten diese Vorsichtsmassnahme zu treffen. Er habe abgelehnt.

Bad Bunny und sein Kampf gegen die Ungerechtigkeit

Während sich die extrem gewalttätigen Razzien der ICE in den Vereinigten Staaten häufen, ist es kein Wunder, dass das Sicherheitspersonal von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auf Hochtouren arbeitet.

Ein Superbowl unter Spannung mit Bad Bunny

Bad Bunny ist zudem vergangenen Sonntag am Superbowl in der Halftime-Show aufgetreten – zum grössten Missfallen von Donald Trump und seinen MAGA-Anhängern.

Bad Bunny schreibt Geschichte – so war die Super-Bowl-Halbzeitshow

Bislang gibt es keinen Beweis dafür, dass Bad Bunny bei diesen beiden stark beobachteten Veranstaltungen eine kugelsichere Weste getragen hat oder tragen wird. In einem Anprobe-Video, das Vogue am Tag vor der Grammy-Verleihung auf YouTube veröffentlichte, wird keinerlei persönliche Schutzmassnahme erwähnt.

Video: YouTube/Vogue

Nur Cartier-Schmuck und ein figurformendes Kleidungsstück zur Taille-Straffung unter dem Anzug – der bereits in die Modegeschichte eingegangen ist als die erste männliche Haute-Couture-Kreation des Hauses Schiaparelli.

Auf jeden Fall wird die Sicherheit des derzeit politisch engagiertesten Sängers seinen Fans noch lange graue Haare bereiten.

Das könnte dich auch interessieren:

Swiss Music Awards

1 / 8
Swiss Music Awards

Die Nominierungen der Swiss Music Awards 2026 stehen.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.