Dieses Gerücht kursiert über Bad Bunny

Während die politische Lage in den USA alle Spannungen bündelt, hat sich seit der Grammy‑Verleihung am vorletzten Sonntag unter den Fans ein virales Gerücht über Bad Bunny verbreitet.

«Hey, wusstest du, dass Bad Bunny bei den Grammys eine kugelsichere Weste getragen hat?» Als meine 15-jährige Stieftochter letzten Mittwochabend in die Küche kommt, selbstsicher und empört, erwischt mich die gut vernetzte Teenagerin völlig unvorbereitet. Eine kugelsichere Weste? Und ich hätte diese Information verpasst, nachdem ich den ganzen Tag Page Six und TMZ durchforstet habe? «Ich habe keine Quelle», betont sie, als sie meine hochgezogenen Augenbrauen sieht. «Das sind die Leute auf TikTok.»

Hinweise auf Bad Bunnys kugelsichere Weste

Auch wenn kein etabliertes Promi‑Medium irgendeine kugelsichere Weste erwähnt hat, brennen die sozialen Netzwerke tatsächlich. Zahlreiche TikToker diskutieren diese Möglichkeit mit der Sicherheit von Open‑Source‑Detektiven.

Und man muss zugeben, dass mehrere Punkte für die Schutzweste sprechen. Angefangen bei der ungewöhnlich eckigen Statur des 31-jährigen puerto-ricanischen Sängers, der bei der Entgegennahme seiner drei Grammys nicht besonders entspannt wirkte.

Unbehagen oder Emotionen? Bad Bunny wirkte auf der Bühne angespannt. bild: Keystone

Manche heben auch seine Überraschung hervor, als Lady Gaga ihn von hinten ansprach (war er in Alarmbereitschaft oder sehr besorgt um seine Sicherheit?). Andere bemerkten eine leichte «Beule», die unter seinem weissen Hemd hervortrat – eine Beule, die der Künstler während seiner stark beobachteten und politisch aufgeladenen Rede auf der Bühne sogar berührte.



Vielleicht ist es gerade der politisch angespannte Kontext, der die These einer kugelsicheren Weste am meisten stützt. Als scharfer Gegner des US-Präsidenten Donald Trump, dessen Einwanderungsbehörde (ICE) er lautstark kritisiert, zeigte sich Bad Bunny engagierter denn je und forderte das Publikum auf, keine Hassbotschaften zu verbreiten, sondern die Liebe in den Vordergrund zu stellen.

Indem er eine kugelsichere Weste tragen würde, würde der Puerto-Ricaner den Spuren seines grössten Gegners, Donald Trump, folgen, der nach seinen zwei Attentatsversuchen im Jahr 2024 mehrfach Westen unter seinen Anzügen trug. Auch seine Vorgänger, Joe Biden und Barack Obama, haben dies bei bestimmten heiklen Gelegenheiten getan.

Im vergangenen September erklärte Erika Kirk, die Witwe des konservativen Aktivisten Charlie Kirk, der auf einem US-Campus erschossen wurde, dass sie ihren Mann mehrfach gebeten habe, bei seinen öffentlichen Auftritten diese Vorsichtsmassnahme zu treffen. Er habe abgelehnt.

Während sich die extrem gewalttätigen Razzien der ICE in den Vereinigten Staaten häufen, ist es kein Wunder, dass das Sicherheitspersonal von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auf Hochtouren arbeitet.

Ein Superbowl unter Spannung mit Bad Bunny

Bad Bunny ist zudem vergangenen Sonntag am Superbowl in der Halftime-Show aufgetreten – zum grössten Missfallen von Donald Trump und seinen MAGA-Anhängern.

Bislang gibt es keinen Beweis dafür, dass Bad Bunny bei diesen beiden stark beobachteten Veranstaltungen eine kugelsichere Weste getragen hat oder tragen wird. In einem Anprobe-Video, das Vogue am Tag vor der Grammy-Verleihung auf YouTube veröffentlichte, wird keinerlei persönliche Schutzmassnahme erwähnt.

Nur Cartier-Schmuck und ein figurformendes Kleidungsstück zur Taille-Straffung unter dem Anzug – der bereits in die Modegeschichte eingegangen ist als die erste männliche Haute-Couture-Kreation des Hauses Schiaparelli.

Auf jeden Fall wird die Sicherheit des derzeit politisch engagiertesten Sängers seinen Fans noch lange graue Haare bereiten.