Republikanischer Mehrheitsführer McConnell gratuliert Biden zum Sieg



Bild: keystone

Republikanischer Mehrheitsführer McConnell gratuliert Biden zum Sieg

Nach Wochen des Schweigens über das Resultat der US-Wahlen, gratuliert auch Mitch McConnell dem zukünftigen Präsidenten Joe Biden zum Sieg.

Der einflussreiche Mehrheitsführer der US-Republikaner im Senat, Mitch McConnell, hat dem Demokraten Joe Biden nach Wochen des Schweigens zu seinem Sieg bei der Präsidentenwahl gratuliert.

McConnell äusserte sich am Dienstag im US-Senat, nachdem Bidens Wahlsieg am Montag durch die Wahlleute eindeutig bestätigt worden war: «Viele von uns haben gehofft, das die präsidialen Wahlen einen anderen Sieger ergeben hätten», sagte McConnell in seiner Rede im Senat.

Senate Majority Leader McConnell acknowledges Biden’s win for the first time:



“The Electoral College has spoken … I want to congratulate President-elect Joe Biden.” pic.twitter.com/zBHNOxATRH — The Recount (@therecount) December 15, 2020

Das «Electoral Collage» habe gesprochen, deshalb wolle McConnel heute dem gewählten Präsidenten Joe Biden und der zukünftige Vize-Präsidentin Kamala Harris gratulieren.

Der Mehrheitsführer der Republikaner sprach nicht direkt über Donald Trump und dessen Vorwürfe, das Wahlergebnis sei gefälscht worden und sein Sieg gestohlen worden. Stattdessen bedankte sich McConnell bei Donald Trump für «seine vierjährige Dienstzeit».

McConnells Glückwünsche kommen just in dem Moment, in dem Joe Biden in den US-Bundesstaat Georgia unterwegs ist, um für die beiden demokratischen Senats-Kandidierenden zu werben. Die Senats-Wahlen in Georgia entscheiden, welche Partei die Mehrheit in der Kammer für die nächsten sechs Jahre halten wird. In den USA ist der Senat massgeblich an der Gesetzgebung beteiligt und hat wichtige Kontrollfunktionen gegenüber der Exekutiven.

Viele Republikaner haben Biden noch nicht als Wahlsieger anerkannt. Nach der Abstimmung der Wahlleute könnte diese Front bröckeln: Weitere hochrangige, republikanische Abgeordnete haben sich seit Montagabend zu Wort gemeldet. Es sei an der Zeit, das Ganze hinter sich zu lassen und nach vorne zu blicken, sagte etwa der republikanische Senator John Thune.

Bild: keystone

Der republikanische Senator Roy Blunt sagte der Zeitung «The Kansas City Star», als Vorsitzender des Kongress-Komitees für die Vereidigung des neuen Präsidenten werde er nun mit dem Biden-Team zusammenarbeiten. Er bezeichnete Biden als gewählten Präsidenten.

(adi/sda)

