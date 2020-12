Trumps (definitives) Ende wird besiegelt: Die Wahlmänner geben ihre Stimmen ab

Nein, die US-Wahlen sind noch nicht vorbei!

Am 14. Dezember entscheiden die 538 Wahlmänner bzw. das Wahlgremium der US-Bundesstaates über den definitiven Sieger der US-Wahlen 2020. Erwartet wird, dass Joe Biden 306 der benötigten 270 Stimmen zukommen, während Donald Trump 232 auf sich vereinen kann.

Das Ergebnis wird offiziell erst am 6. Januar im Kongress in Washington verkündet.