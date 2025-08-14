freundlich30°
Melania Trump droht Hunter Biden mit Klage wegen Epstein-Aussagen

Melania Trump droht Hunter Biden mit Milliardenklage wegen Epstein-Aussagen

Melania Trump erhebt schwere Vorwürfe gegen Hunter Biden und droht mit einer Milliardenklage. Hintergrund sind umstrittene Aussagen über ihre angebliche Verbindung zu Jeffrey Epstein.
14.08.2025, 13:4914.08.2025, 13:49
Mauritius Kloft / t-online
Mehr «International»
Ein Artikel von
t-online

Melania Trump hat Hunter Biden, Sohn des früheren Präsidenten Joe Biden, mit einer Klage in Höhe von einer Milliarde Dollar gedroht. Darüber berichten mehrere US-Medien. Die First Lady fordert demnach eine Entschädigung für angeblich falsche und verleumderische Behauptungen, die sie mit dem berüchtigten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Verbindung bringen.

President Donald Trump, right, and first lady Melania Trump arrive on Air Force One at Kelly Field air base in San Antonio, Texas, en route to observe flood damage in Kerrville, Texas, Friday, July 11 ...
Donald Trump und seine Ehefrau Melania: Die beiden haben sich laut ihrer Aussage auf der Fashion Week in New York kennengelernt.Bild: keystone

In einem an Hunter Biden gerichteten Schreiben fordert Melanias Anwalt Alejandro Brito eine sofortige Rücknahme der Aussagen, die Hunter in einem Interview auf dem YouTube-Kanal «Channel 5 with Andrew Callaghan» gemacht hatte.

Brito erklärte: «Bei Nichtbefolgung bleibt Frau Trump keine andere Wahl, als alle ihr zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel und Rechtsbehelfe einzusetzen, um den enormen finanziellen Schaden und Rufverlust, den Sie ihr zugefügt haben, wieder gutzumachen.» Er nennt explizit die Einreichung einer Klage auf Schadensersatz in Höhe von mehr als einer Milliarde US-Dollar.

FILE - Hunter Biden leaves federal court after pleading guilty in his felony federal tax case in Los Angeles on Thursday, Sept. 5, 2024. (AP Photo/Eric Thayer, File) Trump-Pardons
Hunter Biden, der Sohn von Ex-US-Präsident Joe Biden.Bild: keystone

Als Frist war der 7. August gesetzt, über eine Antwort von Hunter Biden oder seinem Anwalt ist derweil nichts bekannt. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte Fox News aber, dass Biden den Forderungen nicht innerhalb der gesetzten Frist nachgekommen sei.

Weiterhin warf er Biden vor: «Es ist offensichtlich, dass Sie diese falschen und verleumderischen Aussagen über Frau Trump veröffentlicht haben, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.»

Hunter Biden: Epstein hat Melania Donald Trump vorgestellt

Hunter Biden hatte behauptet, Epstein habe Melania Trump ihrem späteren Ehemann vorgestellt – eine Behauptung, die Melanias Team vehement bestreitet. In ähnlichen Fällen ist Melanias Anwaltsteam bereits erfolgreich gegen Medienberichte vorgegangen; unter anderem wurde ein Artikel des linken Nachrichtenportals Daily Beast zurückgezogen.

In ihrer Autobiografie aus dem Jahr 2024 erklärte Melania Trump, dass sie Trump im September 1998 auf einer Party der Fashion Week in New York City kennengelernt habe. «Ich fühlte mich von seiner magnetischen Energie angezogen», schrieb sie.

Portrait of American financier Jeffrey Epstein (left) and real estate developer Donald Trump as they pose together at the Mar-a-Lago estate, Palm Beach, Florida, 1997. (Photo by Davidoff Studios/Getty ...
Jeffrey Epstein und Donald Trump im Jahr 1997.Bild: Archive Photos

Trump und Epstein waren eng befreundet

Trump hatte Mitte Juli angekündigt, die Veröffentlichung einiger ausgewählter Gerichtsunterlagen in Verbindung zu Epstein zu beantragen. Viele Beobachter hatten das als Ablenkungsmanöver des Präsidenten gesehen, um den immensen Druck seiner Kern-Wählerschaft zur Veröffentlichung aller Epstein-Dokumente zu verringern.

Trump und einige seiner heutigen Regierungsbeamten hatten vor der Wahl immer wieder angedeutet, dass bei der Verfolgung und dem Tod des bis in höchste Kreise vernetzten Epstein brisante Informationen vertuscht wurden – und damit viele Verschwörungstheorien befeuert.

Der US-Präsident will von seinem Versprechen, alle Unterlagen der Bundespolizei FBI zu veröffentlichen, nun aber nichts mehr wissen, was viele seiner Anhänger frustriert. Mehrere Medien hatten in den vergangenen Wochen berichtet, Trump werde in den Dokumenten selbst namentlich genannt. Die beiden Männer waren über Jahre eng befreundet.

