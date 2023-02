Versprecher im Weissen Haus: Obama für einen Moment wieder Präsident

Kleine Reise in die Vergangenheit im Weissen Haus: Die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden hat mit einem Versprecher für Gelächter bei der täglichen Pressekonferenz gesorgt. «Wie Sie alle vor etwa einer Stunde gesehen haben, hat Präsident Obama heute angekündigt, dass ...», sagte Karine Jean-Pierre am Donnerstag. Sie bemerkte ihren Fehler sofort und korrigierte sich: «Entschuldigung, Präsident Biden.» Scherzhaft fügte sie hinzu: «Whoa, das sind Neuigkeiten.» Barack Obama war von 2009 bis 2017 US-Präsident. In dieser Zeit war Biden sein Vize. (sda/dpa)