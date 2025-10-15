Das sind die Schamhaar-Tangas von Kim Kardashian

Reality-Star Kim Kardashian hat es mal wieder geschafft – und mit einem neuen Kleidungsstück das Internet in Aufruhr gebracht. Ein knappes halbes Jahr nach einem BH mit gepiercten Nippeln hat ihr Unternehmen Skims Tangas mit künstlichen Schamhaaren auf den Markt gebracht.

So sieht das Modell «Cocoa Black Curly» aus: Bild: skims

«Unser bisher gewagtestes Höschen», heisst es auf der Webseite von Skims dazu. Gleich zwölf verschiedene Farben werden dabei angeboten – von heller bis dunkler, von gerader bis gekrauster Fake-Intimbehaarung. Der Kostenpunkt für das neue Produkt liegt in der Schweiz bei 48 Franken.

Angepriesen werden die neuen Höschen in einem Werbevideo, das im Stile einer Gameshow aus den 70er-Jahren gehalten ist. In diesem müssen Zuschauerinnen und Zuschauer die Farbe der Intimbehaarung einiger Models erraten. In einem weiteren Video wird damit geworben, dass es nun möglich sei, die Farbe der eigenen Intimbehaarung nach Lust und Laune zu wechseln.

Die Reaktionen auf den Launch sind derweil gemischt. Eine Influencerin lobt den neuen Tanga etwa als Marketing-Coup. «Eine clevere Methode, um Menschen auf deine Website zu locken, sie zum Lachen zu bringen und sie dann dazu zu bewegen, hübsche Dinge zu kaufen, die sie gar nicht brauchen. Geniales E-Commerce-Team», schreibt sie. Viele andere sind hingegen in erster Linie irritiert. «Ich musste soeben das Datum googeln, um sicherzugehen, dass nicht der 1. April ist», schreibt ein User.

Unternehmerin Kim Kardashian. Bild: keystone

Zumindest in einer ersten Phase scheint das neue Produkt durchaus gut anzukommen. Kurz nach dem Launch waren sämtliche Tangas in allen Farben und Grössen vergriffen. (dab)