recht sonnig12°
DE | FR
burger
Leben
People

Kim Kardashians Unternehmen Skims lanciert Schamhaar-Tangas

Das sind die Schamhaar-Tangas von Kim Kardashian

15.10.2025, 14:0515.10.2025, 14:16

Reality-Star Kim Kardashian hat es mal wieder geschafft – und mit einem neuen Kleidungsstück das Internet in Aufruhr gebracht. Ein knappes halbes Jahr nach einem BH mit gepiercten Nippeln hat ihr Unternehmen Skims Tangas mit künstlichen Schamhaaren auf den Markt gebracht.

So sieht das Modell «Cocoa Black Curly» aus:

Schamhaar-Tanga Kim Kardashian
Bild: skims

«Unser bisher gewagtestes Höschen», heisst es auf der Webseite von Skims dazu. Gleich zwölf verschiedene Farben werden dabei angeboten – von heller bis dunkler, von gerader bis gekrauster Fake-Intimbehaarung. Der Kostenpunkt für das neue Produkt liegt in der Schweiz bei 48 Franken.

Angepriesen werden die neuen Höschen in einem Werbevideo, das im Stile einer Gameshow aus den 70er-Jahren gehalten ist. In diesem müssen Zuschauerinnen und Zuschauer die Farbe der Intimbehaarung einiger Models erraten. In einem weiteren Video wird damit geworben, dass es nun möglich sei, die Farbe der eigenen Intimbehaarung nach Lust und Laune zu wechseln.

Die Reaktionen auf den Launch sind derweil gemischt. Eine Influencerin lobt den neuen Tanga etwa als Marketing-Coup. «Eine clevere Methode, um Menschen auf deine Website zu locken, sie zum Lachen zu bringen und sie dann dazu zu bewegen, hübsche Dinge zu kaufen, die sie gar nicht brauchen. Geniales E-Commerce-Team», schreibt sie. Viele andere sind hingegen in erster Linie irritiert. «Ich musste soeben das Datum googeln, um sicherzugehen, dass nicht der 1. April ist», schreibt ein User.

FILE - Kim Kardashian arrives at the Vanity Fair Oscar Party on March 2, 2025, in Beverly Hills, Calif. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File) Kim Kardashian
Unternehmerin Kim Kardashian.Bild: keystone

Zumindest in einer ersten Phase scheint das neue Produkt durchaus gut anzukommen. Kurz nach dem Launch waren sämtliche Tangas in allen Farben und Grössen vergriffen. (dab)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
7 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
7
Meistgelesen
1
Stefanie Heinzmann: «Ich habe Frieden mit meinem Körper gefunden»
2
Hamas übergab falsche Leiche +++ Präsident Abbas verurteilt Hinrichtungen
3
«Wenn ich das im Laden sehe, frage ich mich: Wer kauft das noch?»
4
So sehen die 20 Geiseln nach über zwei Jahren in Gefangenschaft aus
5
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
Meistkommentiert
1
US-Regierung will Presse-Arbeit im Pentagon einschränken
2
Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen
3
Umfrageschock für SRG: Jetzt starten Fernsehstars eine PR-Tour durch Schweizer Beizen
4
Umfrage zeigt: Dienstpflicht könnte durchkommen – und spaltet die Geschlechter
5
Schweizer kaufen immer öfter Käse, Wein und Schoggi aus dem Ausland – das sind die Gründe
Meistgeteilt
1
Evakuierungen bei Kupjansk +++ Trump enttäuscht von Putin
2
Höchster Anstieg der CO₂-Konzentration in der Atmosphäre seit Beginn der Aufzeichnungen
3
Vor 25 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo
4
Auf diesen 9 Wanderungen leuchten dich die Lärchen goldig an
5
Drama!? Dorothee Elmigers Buchpreis-Siegerbuch ist nicht erhältlich
Beliebtes Wandergebiet führt Ticket-System ein: Vorabbuchen dringend empfohlen
Ab Sommer 2026 braucht man für die Fahrt mit der Seceda-Bahn im Grödnertal, Südtirol ein Zeitfenster-Ticket. Diese sind jedoch begrenzt. Damit will die norditalienische Region das Besucherchaos an einem der beliebtesten Ausflugsziele der Dolomiten in den Griff bekommen.
Um die Besucherströme auf beliebten Wanderwegen zu regulieren, führten in letzter Zeit viele Orte Drehkreuze und Eintrittsgebühren ein. An diesen müssen die Leute aber teilweise lange warten, bis sie endlich hindurchkommen.
Zur Story