Gegenwärtig sieht es so aus, als würden sich Donald Trump und Joe Biden erneut um die Präsidentschaft der USA duellieren. Bild: shutterstock/keystone

Joe Biden vs. Donald Trump: So knapp ist das Rennen laut Umfragen vor dem TV-Duell

Den Präsidenten wählen die US-Bürgerinnen und -Bürger am 5. November 2024. Die beiden Favoriten – Amtsinhaber Joe Biden und Ex-Präsident Donald Trump – haben sich in den parteiinternen Vorwahlen durchgesetzt. Sie werden aller Wahrscheinlichkeit nach an den jeweiligen Parteitagen als offizielle Kandidaten bestätigt.

Jelle Schutter Leo Helfenberger

Nun geht es in die ersten TV-Duelle. Das erste findet in der Nacht auf Freitag, dem 28. Juni, statt. Wie sich die Umfragewerte der beiden Kandidaten im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen im November entwickeln, erfährst du hier:

Die Umfragen

US-Präsidentschaftswahl

Kommt es zum Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump? Bild: keystone

Der Datenhub FiveThirtyEight sammelt alle Umfragen, die im Kontext der US-Wahlen im November stattfinden. In jenen Umfragen, die von einem Duell Biden vs. Trump ausgehen, sieht es aktuell äusserst knapp aus.

Im Rennen der Favoriten zeigt sich aktuell ein Kopf-an-Kopf-Rennen:

Die wichtigsten Termine

Am 5. November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Bild: keystone

Es wird ein langes Wahljahr. Der erste Vorwahltermin war bereits Mitte Januar, die Wahlen selbst finden am 5. November statt. Hier alle wichtigen Termine:

TV-Debatten:

16. September: Debatte der Präsidentschaftskandidaten

Debatte der Präsidentschaftskandidaten 25. September: Debatte der Vize-Kandidatinnen

Debatte der Vize-Kandidatinnen 1. Oktober: Debatte der Präsidentschaftskandidaten

Debatte der Präsidentschaftskandidaten 9. Oktober: Debatte der Präsidentschaftskandidaten

Die Parteitage:

15. bis 18. Juli: Republican National Convention

Republican National Convention 19. bis 22. August: Democratic National Convention

Die Wahl: