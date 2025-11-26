Nebel
USA: Zwei Nationalgardisten nahe des Weissen Hauses angeschossen

Members of the National Guard gather after reports of two National Guard soliders were shot near the White House in Washington, Wednesday, Nov. 26, 2025. (AP Photo/Mark Schiefelbein) Washington Bowser
Noch ist vieles unklar: In Washington wurden zwei Nationalgardisten angeschossen.Bild: keystone

USA: Zwei Nationalgardisten nahe des Weissen Hauses erschossen

Am Mittwochnachmittag wurden zwei Mitglieder der Nationalgarde angeschossen. Sie erlagen wenig später ihren Verletzungen.
26.11.2025, 22:01
Reto Heimann
Reto Heimann

Am Mittwochnachmittag wurden zwei Mitglieder der Nationalgarde in der US-Hauptstadt Washington angeschossen. Das bestätigte Kristi Noem, Chefin des Departements of Homeland Security, in einem Statement auf Social Media.

Wenig später erlagen sie ihren Verletzungen. Das bestätigte der Gouverneur von West Virginia auf X. Die beiden Männer gehörten der Nationalgarde des US-Bundesstaates an. «Sie verloren ihr Leben, während sie ihrem Land dienten», schrieb Gouverneur Morrisey.

Die New York Times berichtet, eine verdächtige Person sei festgenommen worden. Die Washington Post schreibt, US-Präsident Trump sei gebrieft worden.

«Das Weisse Haus ist im Bild und beobachtet die tragische Situation. Der Präsident wurde gebrieft», sagt die Sprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt.

Emergency personnel stand guard in the area where National Guard soldiers appear to have been shot near the White House Wednesday, Nov. 26, 2025, in Washington. (AP Photo/Mark Schiefelbein National Gu ...
Der Farragut Square Park wird von einem Grossaufgebot der Nationalgarde gesichert.Bild: keystone

Auch der US-Präsident hat sich auf seiner Plattform Truth Social geäussert: «Die Bestie, die auf die beiden Nationalgardisten geschossen hat, wird einen hohen Preis zahlen», schrieb Trump.

Und weiter: «Gott schütze die Nationalgarde und all unsere Armee und Sicherheitskräfte. Ich stehe zu euch!»

Gemäss Augenzeugen befindet sich einer der beiden Angeschossenen in kritischem Zustand. Ein Grossaufgebot an Nationalgardisten wurde aufgeboten, den Park nahe des Farragut Square zu bewachen.

Der Farragut Square Park befindet sich keine 500 Meter vom Weissen Haus entfernt.

Zunächst hatte das Weisse Haus die Warnstufe auf Rot gesetzt: Mögliche Todesgefahr. Mittlerweile wurde sie auf Orange zurückgestuft: Hochrisiko.

Seit dem Sommer sind mehr als 2.000 Nationalgardisten in Washington unterwegs. Trump hatte sie im August in die Hauptstadt beordert und ihre Mobilisierung mit einer angeblich ausufernden Kriminalität begründet. Kriminalitätsstatistiken stützen diese Darstellung nicht.

Die Hauptstadt ging juristisch gegen den Einsatz vor. Eine Bundesrichterin erklärte den Einsatz der Nationalgarde jüngst für nicht rechtens und ordnete an, diesen zu beenden. Sie setzte ihre Entscheidung jedoch für drei Wochen aus, damit die Trump-Regierung in Berufung gehen kann. Die Anordnung bleibt damit bis zum 11. Dezember ausser Kraft.

Die Nationalgarden sind militärische Reserveeinheiten und Teil der US-Streitkräfte. Sie unterstehen im Normalfall der Kontrolle der Bundesstaaten und werden etwa bei Naturkatastrophen, Unruhen oder anderen Notlagen eingesetzt. In bestimmten Situationen kann jedoch auch der US-Präsident das Kommando übernehmen. Für Washington bestehen Sonderregeln.

Update folgt...

(Mit Material von sda)

