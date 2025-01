Hier macht Elon Musk den umstrittenen Gruss. Video: youtube/cnn

Elon Musk und der Hitlergruss: Das sind die Reaktionen



Elon Musk sorgt mit seiner umstrittenen Geste bei Trumps Amtseinführung für Empörung – die Reaktionen reichen von Verteidigung bis zu Hitler-Vergleichen.

Elon Musk sorgt mal wieder für Schlagzeilen. Der Tech-Milliardär zeigte bei einer Rede am Montag zur Amtseinführung von Donald Trump eine Handbewegung, die für erheblichen Irritationen sorgt. Nachdem er sich bei den Anhängern des neuen Präsidenten bedankt hatte, legte er seine rechte Hand auf sein Herz und streckte sie dann in einer schnellen Bewegung nach oben – eine Geste, die stark an den Hitlergruss erinnert.

Während vor Ort im Publikum offenbar niemand auf die Szene reagierte, löste die Geste in den sozialen Medien und der breiten Öffentlichkeit eine Welle der Empörung aus.

Hitlergruss oder nicht? Auf X wird hitzig diskutiert. Bild: screenshot cnn

Wir haben die bemerkenswertesten Reaktionen zusammengestellt:

«Antisemitismus»

Der demokratische Politiker Jerry Nadler ist Mitglied im Repräsentantenhaus. Er fand klare Worte für Musk: «Ich hätte nie gedacht, dass wir so etwas je hinter dem präsidialen Siegel erleben würden» und forderte seine Kolleginnen und Kollegen auf, die Geste als das zu verurteilen, was sie sei: Antisemitismus.

«Sehr aggressiver Hitlergruss»

Die amerikanische Historikerin und Faschismus-Forscherin Ruth Ben-Ghiat verurteilte den Auftritt ebenfalls scharf. «Das war ein Hitlergruss – und zwar ein sehr aggressiver».

«Abscheuliche Beleidigung»

Die politische Organisation VoteVets, die sich für die Unterstützung von Veteranen und militärischen Angehörigen einsetzt, zieht ebenfalls eine klare Verbindung zum Nationalsozialismus. «Über 400'000 Amerikaner starben im Kampf gegen die Schrecken des Faschismus im Zweiten Weltkrieg – jetzt haben wir Trump-Handlanger, die einen Hitlergruss nachahmen? Es ist eine abscheuliche Beleidigung ihrer Opferbereitschaft und ein erschreckendes Zeichen dafür, wohin wir steuern.»

«Nicht lange gedauert»

Der Demokrat Jimmy Gomez, ebenfalls Mitglied des Repräsentantenhauses, kritisierte die Geste kurz, aber vielsagend: «Tja, das hat nicht lange gedauert».

«Vor dem Spiegel geübt»

Die ehemalige demokratische Kongressabgeordnete Cori Bush kommentierte: «Es sieht so aus, als ob er das schon lange in sich trug und jetzt endlich loslassen konnte. Als hätte er vor dem Spiegel geübt, um den richtigen Winkel zu finden.» Eine klare Anspielung auf Adolf Hitler.

«Ungeschickte Geste»

Einige verteidigten Elon Musk allerdings auch – überraschenderweise darunter die Anti-Defamation League (ADL), eine der bekanntesten Organisationen im Kampf gegen Antisemitismus. Die Menschenrechtsorganisation versucht zu beschwichtigen und argumentiert, der Milliardär habe in einem Moment der Begeisterung eine «ungeschickte Geste» gemacht, aber keinen Nazi-Gruss. Es sei ein Neuanfang, und man hoffe auf Heilung und Einheit, so die ADL.

«Hitlergruss-Verteidigung»

Die progressive Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez reagierte auf die Verteidigung der ADL mit scharfen Worten: «Um es klarzustellen: Sie verteidigen einen Heil-Hitlergruss, der aus Gründen der Betonung und Klarheit ausgeführt und wiederholt wurde. Die Leute können jetzt offiziell aufhören, Ihnen als seriöse Informationsquelle zuzuhören.»

Andrew Tate

Der umstrittene Influencer und ehemalige Kickbox-Weltmeister Andrew Tate reagierte mit einem Salute-Smiley, was klar als Unterstützung interpretiert werden muss.

«Kein Nazi-Gruss»

Auch der Historiker Aaron Astor verteidigte Musk. Er schreibt, dass Musk nicht als Nazi kategorisiert werden solle: «Ich habe Elon Musk wiederholt dafür kritisiert, dass Neonazis diese Plattform beschmutzen. Aber diese Geste ist kein Nazi-Gruss. Es ist ein sozial ungeschicktes Handzeichen eines autistischen Mannes, mit dem er der Menge sagt: Mein Herz geht an euch.»

Und was sagt Elon Musk?

Lange gar nichts. Schliesslich reagierte er spät am Montagabend (Ortszeit) dann doch noch auf einen der vielen Kommentare: «Ehrlich gesagt, sie brauchen bessere schmutzige Tricks. Der ‚Jeder ist Hitler‘-Angriff ist sooo langweilig.»