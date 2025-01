Video: youtube/cnn

Hier macht Elon Musk an der Trump-Party den Hitlergruss

Mehr «International»

Parallel zu den Feierlichkeiten im Kapitol steigt in der Capital One Arena in Washington, D.C. die grosse Trump-Party. Zehntausende von Anhängern haben sich eingefunden, verfolgen das Geschehen auf der Grossleinwand mit und feiern ihr Idol ab.

Im Anschluss an Trumps Amtseinführung schaute auch Elon Musk kurz in der Halle vorbei und richtete unter tosendem Applaus einige Worte an die begeisterte Menschenmenge.

Dabei liess er sich zu Beginn seiner Rede zweimal zum Hitlergruss hinreissen. Einmal nach vorn und einmal nach hinten. Reaktionen des Publikums waren keine zu vernehmen, das Kollektiv schien sich an Musks Gesten nicht gestört zu haben.

Die Szene im Video: Video: youtube/cnn

(rst)