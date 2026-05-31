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Bürgermeister Mamdani boykottiert Israel-Parade in New York

epa12951346 New York City mayor Zohran Mamdani presents a fiscal year executive budget during a press conference at City Hall in New York, New York, USA, 12 May 2026. EPA/SARAH YENESEL
Mamdani bricht mit der jüdischen Community in New York.Bild: keystone

Bürgermeister Mamdani boykottiert Israel-Parade in New York

31.05.2026, 19:4231.05.2026, 19:42

Der New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani hat als erster Bürgermeister seit Jahrzehnten die alljährliche Israel-Parade in der Millionenmetropole boykottiert und damit scharfe Kritik auf sich gezogen. Der Bürgermeister habe sich dafür entschieden, «Zehntausenden Juden sowie Unterstützern Israels den Rücken zu kehren», teilte der israelische UN-Botschafter, Danny Danon, in New York mit. Tausende Anhänger zogen am Mittag (US-Ortszeit) mit israelischen Flaggen, blau-weissen Luftballons und T-Shirts mit der Aufschrift «I love Israel» durch die Strassen in Manhattan.

«Ich habe bereits im Wahlkampf gesagt, dass ich nicht an der Parade teilnehmen werde. Und ich habe meine Ansichten über die israelische Regierung sehr deutlich gemacht», erklärte Mamdani seine Entscheidung.

New York City ist Heimat von rund einer Million jüdischen Einwohnern und verfügt damit über die grösste jüdische Stadtbevölkerung der Welt ausserhalb Israels. Die Parade wird seit den 1960er Jahren in der Regel alljährlich abgehalten.

Naftali Bennett nannte Mamdani «feige»

Der US-Demokrat Mamdani zählt zu den prominentesten propalästinensischen Politikern in den USA. Er wirft Israel vor, die Rechte der Palästinenser systematisch zu verletzen, spricht von Apartheid und bezeichnet das Vorgehen Israels im Gazastreifen als «Genozid». Den Angriff der islamistischen Hamas vom 7. Oktober 2023 verurteilte er als «entsetzliches Kriegsverbrechen» und sagte wiederholt, er setze sich für gleiche Rechte von Israelis und Palästinensern ein.

Der ehemalige israelische Ministerpräsident Naftali Bennett nannte die Entscheidung Mamdanis in einem Post auf X «feige». «Führung bedeutet, für alle New Yorker da zu sein, einschliesslich der Juden, die diese Stadt ihr Zuhause nennen.» Die Parade feiere nicht die israelische Regierung, sondern Israel als die «Heimat des jüdischen Volkes, der einzige jüdische Staat der Welt, und eine Quelle des Stolzes, der Zuflucht und des Zugehörigkeitsgefühls für Millionen von Juden», schrieb Bennett weiter.

Unter Verweis auf die aktuelle politische Situation im Nahen Osten und einen angestiegenen Antisemitismus hatte die Polizeikommissarin von New York City, Jessica Tisch, die grössten Polizeipräsenz in der Geschichte der Veranstaltung angekündigt. (sda/dpa)

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