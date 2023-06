USA: Wusste Joe Biden doch etwas über Hunters Geschäfte?

Bereits gibt es deshalb Stimmen im rechten Lager, die davor warnen, die neusten Anschuldigungen gegen die Familie Biden zum Nennwert zu nehmen. Der rechte Radiomoderator Erick Erickson nannte die Vorwürfe des IRS-Angestellten «zu gut, um wahr zu sein». Justizminister Merrick Garland wies den Vorwurf, die Arbeit des zuständigen Staatsanwaltes im Fall Hunter Biden sei behindert worden, am Freitag ebenfalls in deutlichen Worten zurück. (aargauerzeitung.ch)

In einem mehrstündigen Gespräch mit einer Kommission des Repräsentantenhauses behauptete der IRS-Agent Gary Shapley, das Justizministerium habe die Arbeit des zuständigen Staatsanwaltes im Bundesstaat Delaware behindert. Auch deutete er an, dass Joe Biden persönlich über die bisweilen dubiosen Geschäfte seines Sohns informiert gewesen sei.

Sie drehen sich, in aller Kürze, um Hunter Biden, den einzigen noch lebenden Sohn des heutigen Präsidenten, und mögliche Verfehlungen des Justizministeriums. Hunter Biden, 53 Jahre alt, hatte diese Woche in einen Vergleich eingewilligt, der einen Schlussstrich unter die jahrelangen strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn ziehen soll. (Das entsprechende Abkommen muss Ende Juli noch vom zuständigen Bundesrichter genehmigt werden.)

Gegen Gewalt und Vucic: Proteste in Serbien weiten sich aus

In Serbien haben Medienberichten zufolge erneut Zehntausende Menschen gegen Gewalt demonstriert. In Belgrad war es der achte Protest in Folge, auch in mindestens acht weiteren Städten gingen die Menschen am Samstag auf die Strasse.

Auslöser der Demonstrationen waren zwei Amokläufe, bei denen im Mai 18 Menschen getötet worden waren. Der Zorn der Bürger bei den Protesten richtete sich wie schon zuvor auch gegen Präsident Aleksandar Vucic, die Regierung und von ihr kontrollierte Boulevardmedien, die Kritikern zufolge zum Hass anstacheln und Gewalt verherrlichen.