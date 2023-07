Ring von Tupac Shakur wird in New York versteigert

Shakur («All Eyez on Me») gehörte zu den erfolgreichsten Rap-Künstlern der 90er Jahre. 1996 wurde er im Alter von 25 Jahren in Las Vegas auf offener Strasse unter ungeklärten Umständen erschossen. Damals gab es Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Rappern der Ost- und Westküste.

Ein Ring, den der 1996 gestorbene Rapper Tupac Shakur selbst entworfen und bei seinem letzten öffentlichen Auftritt getragen hat, soll in New York versteigert werden.

Mehr als 61'000 Hitzetote in Europa im Sommer 2022 – vor allem ältere Frauen betroffen

Die Hitzewellen im Sommer 2022 haben laut einer Untersuchung in Europa den Tod von mehr als 61'000 Menschen verursacht. Allein in den Tagen vom 18. bis 24. Juli 2022 sind europaweit 11'637 Menschen infolge der Hitze gestorben, wie eine am Montag in der Fachzeitschrift «Nature Medicine» veröffentlichte Studie ergab.