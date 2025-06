Am Wochenende kam es in Los Angeles zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Demonstrierenden. Bild: keystone

So liefen die Proteste in Los Angeles ab – die eindrücklichen Bilder

Seit Freitag kommt es in Los Angeles, Kalifornien, zu Protesten gegen die ICE-Behörde. Ein Überblick in Bildern.

Nina Bürge Folge mir

Mehr «International»

Bild: keystone

Seit mehreren Wochen führen ICE-Sicherheitskräfte (Immigration and Customs Enforcement) in den USA ihren Auftrag aus. Sie verhaften vermummt Migranten, die ohne gültige Aufenthaltsbewilligung in den USA leben.

Bild: keystone

Seit letztem Freitag kommt es in Los Angeles zu Protesten gegen die ICE-Sicherheitskräfte. Die Protestierenden vermummen sich als Anspielung auf die Sicherheitskräfte und fordern die Freilassung der verhafteten Migranten.

Bild: keystone

Als Reaktion auf die Proteste in Los Angeles, Kalifornien, hat US-Präsident Donald Trump den Einsatz von 2000 Soldaten der Nationalgarde befohlen. Gegen den Willen des Gouverneurs von Kalifornien.

Bild: keystone

Während der Proteste blockierten die Demonstrierenden die Autobahn in Los Angeles. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Bild: keystone

«Geboren und aufgewachsen in Los Angeles. Wollt ihr mich deportieren? Wo wollt ihr mich hinbringen? Zurück in die ‹Hood›?», steht auf dem Schild eines vermummten Demonstranten.

Bild: keystone

Bei den Protesten in Los Angeles am Wochenende kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen und Festnahmen zwischen den Demonstrierenden und der Polizei.

Bild: keystone

Demonstrierende schützten sich mit selbstgebauten Barrikaden aus Parkbänken und Stühlen vor der Polizei und der Nationalgarde.

Bild: keystone

Protestierende zerstörten Autos und zündeten Fahrzeuge in der Nähe des Detention Centers in Los Angeles an. Dort werden die Migranten, welche die ICE festgenommen hat, festgehalten.

Bild: keystone

Das LAPD (Los Angeles Police Department) war mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Bild: keystone

Die Polizei setzte Tränengas, Gummischrot und Blitzbomben gegen die Gruppen von Demonstrierenden ein.

Bild: keystone

Die vermummten Protestierenden trugen Flaggen und Schilder mit Forderungen mit sich.