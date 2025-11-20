bedeckt
Nur noch E-Vignette: Österreich schafft Klebe-Vignette für Autobahn ab

20.11.2025, 14:5220.11.2025, 14:52

In Österreich wird die Klebe-Vignette für die Benutzung der Autobahnen im nächsten Jahr abgeschafft. Ab 1. Dezember 2026 wird es nach einem Beschluss des Nationalrats nur noch eine digitale Variante geben.

Ab 1. Dezember 2026 wird es nur noch eine digitale Variante geben.

«Kein Kleben, keine Versandkosten, kein Fälschungsrisiko», aber drei bis fünf Millionen Euro an Kosten würden eingespart, begründete ÖVP-Verkehrssprecher Joachim Schnabel den Schritt.

Die E-Vignette könne nicht nur online, sondern auch an Kiosken, Tank- und Mautstellen erworben werden, hiess es. Die Mautgebühr kann für einen Tag, zehn Tage, zwei Monate oder ein ganzes Jahr entrichtet werden. Die Preise liegen für 2026 zwischen 9.60 Euro und 106.80 Euro.

2024 nahm der staatliche Autobahnbetreiber Asfinag nach eigenen Angaben rund 600 Millionen Euro an Vignetten-Gebühr ein, dazu kamen 230 Millionen Euro Streckenmaut und 1,6 Milliarden Euro an Lkw-Maut. 2024 flossen 1,5 Milliarden Euro in die Erneuerung und Modernisierung der österreichischen Autobahnen und Schnellstrassen. (sda/dpa)

Schweizer in Neuseeland in tödlichen Autounfall verwickelt
Ein 32-jähriger Schweizer muss sich in Neuseeland vor Gericht verantworten, weil er am Mittwoch in einen Autounfall verwickelt war. Dabei kam eine Person ums Leben.
Der Unfall hat sich laut neuseeländischen Medien am Mittwochnachmittag bei einer Kreuzung auf dem State Highway 73 in Sheffield, Canterbury, westlich von Christchurch ereignet. Demnach waren zwei Autos involviert.
