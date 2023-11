59-Jähriger wird in den USA wegen Doppelmordes per Giftspritze hingerichtet

Der Schütze wurde schliesslich 2004 wegen Doppelmordes zum Tode verurteilt. Einsprüche gegen die Entscheidung scheiterten. Ein Bewährungsausschuss hatte kurz vor der Hinrichtung knapp dafür gestimmt, dass der 59-Jährige nicht getötet werden und stattdessen lebenslang in Haft bleiben soll. Doch die Empfehlungen des Ausschusses sind nicht bindend für den Gouverneur. Stitt hatte bereits in der Vergangenheit Gnadengesuche abgelehnt.

Der Gouverneur Kevin Stitt an einer Wahlkampfveranstaltung in Oklahoma City, 1. November 2022.

Der Gouverneur Kevin Stitt an einer Wahlkampfveranstaltung in Oklahoma City, 1. November 2022. Bild: AP

Mehr als 20 Jahre nachdem er zwei Männer erschossen hat, ist ein verurteilter Mörder im US-Bundesstaat Oklahoma hingerichtet worden. Der 59-Jährige wurde am Donnerstagvormittag (Ortszeit) per Giftspritze im Gefängnis in McAlester getötet, wie die Regionalzeitung «The Oklahoman» berichtete.

Die rund vier Meter hohe Guillotine steht heute im Historischen Museum in Luzern. Sie wurde in der Schweiz von Ort zu Ort transportiert, um Hinrichtungen vorzunehmen. (bild: keystone)

Anstelle von US-Präsident Joe Biden reist dessen Vize Kamala Harris zur Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen nach Dubai. Das teilte das Weisse Haus am Mittwoch in Washington mit. Harris werde von Freitag bis Samstag in das Golfemirat fliegen, um dort an dem Treffen teilzunehmen. Mit dabei seien ausserdem Dutzende weitere hochrangige Vertreter der US-Regierung aus verschiedenen Ministerien und Behörden, darunter Aussenminister Antony Blinken und der Klimabeauftragte John Kerry.