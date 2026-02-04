Polizei: Ex-Mann von Jill Biden wegen Mordes angeklagt

William Stevenson war von 1970 bis 1975 mit Jill Biden verheiratet. Bild: keystone

Der Ex-Mann der früheren First Lady der Vereinigten Staaten, Jill Biden, ist nach Polizeiangaben wegen Mordes angeklagt worden. Der 77-jährige William Stevenson soll seine 64 Jahre alte Ehefrau Linda Stevenson getötet haben, wie aus einer entsprechenden Mitteilung der New Castle County Polizei hervorgeht.

Einsatzkräfte hätten den Tatverdächtigen an seinem Wohnsitz in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware festgenommen. Er habe dabei keinen Widerstand geleistet. Nach einer Anhörung vor einem Gericht sei er in Haft gekommen, nachdem er die Kaution in Höhe von einer halben Million Dollar nicht habe hinterlegen können.

Die Polizei war Ende Dezember zu einem häuslichen Streit gerufen worden. «Beim Betreten des Hauses fanden die Beamten die 64-jährige Linda Stevenson bewusstlos im Wohnzimmer vor», heisst es weiter. Trotz Wiederbelebungsversuchen sei die Frau später für tot erklärt worden.

William Stevenson war Jill Bidens erster Ehemann. Die beiden waren von 1970 bis 1975 verheiratet, bevor sie sich scheiden liessen. 1977 heiratete Jill dann Joe Biden, der von 2021 bis 2025 Präsident der Vereinigten Staaten war. (sda/dpa)